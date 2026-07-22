Olivia Rodrigo nxit thashetheme për një lidhje të re pas ndarjes nga Louis Partridge
Këngëtarja amerikane, Olivia Rodrigo, ka tërhequr sërish vëmendjen e publikut për jetën e saj private.
Pas ndarjes nga aktori britanik Louis Partridge, ajo është parë në shoqërinë e financierit Julian Croonenberghs, duke nxitur spekulime për një romancë të re.
Rodrigo dhe Croonenberghs raportohet se janë parë disa herë së bashku në Brooklyn, New York.
olivia rodrigo and her mystery man, julian croonenberghs, at the airport with her team, leaving iceland and returning to new york pic.twitter.com/vI6HL8HHfH
— luna 🌞 (@lunarayijph) July 21, 2026
Megjithatë, asnjëri prej tyre nuk ka komentuar zyrtarisht për natyrën e marrëdhënies së tyre.
Julian Croonenberghs ka një profil në fushën e financave dhe teknologjisë.
Ai ka studiuar matematikë dhe shkenca kompjuterike në Universitetin Brown dhe më parë ka punuar si analist bankar në kompaninë Goldman Sachs.
Ka qenë gjithashtu pjesë e ekipit kombëtar amerikan të hokejit në fushë.Kjo vjen pas një periudhe ku Olivia është lidhur me disa figura publike, përfshirë producentin Adam Faze, muzikantin Zack Bia dhe aktorin Joshua Bassett. /Telegrafi/
Olivia