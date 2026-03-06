OKB: Asnjë vend në botë nuk ka arritur barazi të plotë ligjore midis grave dhe burrave
“Ndërsa bota po përballet me një rënie demokratike, konflikte në rritje, presione ekonomike dhe tkurrje të hapësirës qytetare, ka një kundërshtim gjithnjë e më të organizuar ndaj barazisë gjinore dhe një regres të të drejtave të grave ”, u tha gazetarëve në një konferencë shtypi në New York, Sarah Hendriks, Drejtoreshë e Divizionit Ndërqeveritar të UN Women.
Raporti i titulluar “Ensuring and Strengthening Access to Justice for All Women and Girls” tregon se si ligjet po riformulohen për të kufizuar liritë e grave, për të heshtur zërat e tyre dhe për të lejuar abuzimin pa pasoja.
Ai paralajmëron se gratë dhe vajzat po dështojnë nga vetë sistemet që synojnë t'i mbrojnë ato, duke i lënë ato të ekspozuara ndaj abuzimit, padrejtësisë dhe pandëshkueshmërisë, ndërsa reagimi kundër barazisë gjinore intensifikohet.
Raporti gjeti pesë fusha kryesore që pengojnë drejtësinë në rezultate për gratë dhe vajzat, të cilat përballen me pengesa më të mëdha ndaj drejtësisë sesa burrat në gati 70% të vendeve të anketuara.
Sipas OKB-së, ndër tjera të drejtat e grave po kërcënohen më tej nga rritja e konflikteve globale.
Në vitin 2024, 676 milionë gra dhe vajza jetonin brenda një rrezeje prej 50 km nga një konflikt vdekjeprurës (më i larti që nga vitet 1990). Si rezultat, është raportuar një rritje prej 87% e shkeljeve të dhunës seksuale të lidhura me konfliktin.
“Kur drejtësia dështon tek gratë dhe vajzat, dëmi shkon përtej çdo historie të vetme, jetës së çdo gruaje të vetme. Komunitetet humbasin besimin, besimi publik gërryhet dhe institucionet e drejtësisë humbasin legjitimitetin”, deklaroi Hendriks.
Sipas OKB-së, asnjë vend në botë nuk ka arritur barazi të plotë ligjore midis grave dhe burrave. /Telegrafi/