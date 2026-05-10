OBRM-PDUKM: Radev njihet për qëndrimet e tij ndaj identitetit maqedonas dhe Filipçe po mendon njejtë si ai
Venko Filipçe, po vrapon në krahët e Rumen Radevit, i cili së fundmi formoi qeverinë në Bullgari. Filipçe nuk pret as një javë për të shpallur, siç thotë OBRM-PDUKM, një seri të re tradhtish kombëtare dhe një vazhdim të trashëgimisë nga Zoran Zaev.
Ai deklaron publikisht se shteti ka krijuar konflikte artificiale me fqinjët e tij dhe po vepron, siç e quajnë ata, si spiun.
OBRM-PDUKM deklaron se Rumen Radev nuk është një figurë e re politike dhe se pikëpamjet e tij mbi identitetin maqedonas janë të njohura mirë.
“Qëndrimet zyrtare nga Sofja janë se gjuha maqedonase buron nga viti 1945 dhe ka rrënjë bullgare, si dhe se Goce Dellçev është bullgar, dhe Filipçe po vrapon të përputhet me këto qëndrime dhe po flet për ndryshime kushtetuese”, thuhet në reagimin e tyre.
Sipas partisë, Filipçe relativizon çështjet kombëtare në deklaratat e tij dhe përpiqet të tregojë se ato nuk janë të rëndësishme.
Ata shtojnë se me mesazhet e reja politike, LSDM po përpiqet të bindë publikun se identiteti dhe interesat shtetërore nuk janë përparësi.
OBRM-PDUKM arrin në përfundimin se LSDM nuk e ka nxjerrë mësimin pas humbjeve në zgjedhje dhe vazhdon me, siç thonë ata, një paraqitje arrogante në publik. Ata pretendojnë se partia e ka përjashtuar publikun nga komunikimi përmes rrjeteve sociale dhe se qytetarët nuk kanë mundësi për dialog të drejtpërdrejtë.