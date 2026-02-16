OBRM-PDUKM: LSDM ka bërë një sërë gabimesh dhe dëmesh katastrofike në arsim
OBRM-PDUKM ka reaguar ndaj akuzave të LSDM-së lidhur me propozim-ligjin për arsim. Nga atje thonë në vend të përparimit, LSDM është një parti e orientuar drejt rrënimit.
"Midis serisë së dëmeve katastrofike që i janë bërë shtetit, me Ligjin për Arsimin e Lartë që miratuan në vitin 2018, ata shkaktuan një rënie drastike të cilësisë së arsimit të lartë në Maqedoni dhe fshinë të vetmin universitet maqedonas nga lista më e gjerë e renditjes së Shangait.
Nevojiten ndryshime, ky është përfundimi i përgjithshëm i të gjithë komunitetit shkencor dhe akademik në vend. Një ekip prej mbi 60 profesorësh akademikë, ekspertësh dhe përfaqësuesish të institucioneve, organeve dhe studentëve kanë zhvilluar një projekt-zgjidhje ligjore për të cilën është duke u zhvilluar një debat publik. Nuk është as përfundimtar, as nuk do të shtyhet me forcë, siç SDS pëlqen të panikojë publikun.
Retorika tradicionale e partisë opozitare, se ligji ndërhyn në autonominë e universiteteve. Kjo është absolutisht e gabuar. E vetmja gjë që kërkohet është llogaridhënia nga universitetet për shpenzimin e financave publike, të cilat, rastësisht, që kur VMRO-DPMNE ka udhëhequr Qeverinë, shumat që marrin janë rritur ndjeshëm. Në vitin 2024, gjetëm një buxhet për arsimin e lartë prej 5 miliardë denarësh, dhe këtë vit është mbi 7.5 miliardë denarë. E rritëm buxhetin për shkencën nga 380 milionë denarë në 773 milionë denarë. LSD mund ta kishte bërë edhe këtë, nëse do t'u kishte shkurtuar paratë Zaevit, Artanit dhe "shokëve" të tjerë nga koalicioni që papritmas u pasuruan dhe u zhdukën nga vendi.
Projektligji i ri u jep përparësi në punësim në universitetet shtetërore studentëve më të mirë të gjeneratës, studentëve që fituan Unazën e Inxhinierisë dhe atyre që studiuan në një nga 100 universitetet më të mira botërore. Në këtë mënyrë, do t'i mbajmë mendjet më të mira në vend dhe do t'i stimulojmë të gjithë të përpiqen për zhvillim personal dhe profesional sa më shumë që të jetë e mundur. J
u kujtojmë se gjatë sundimit të LSD dhe BDI-së, numri i studentëve u ul me 17 mijë, dhe studentët me 7 mijë në vetëm 7 vjet. Ne e kemi parandaluar këtë trend dhe disa nga të rinjtë po kthehen në vendin e tyre", thonë nga OBRM-PDUKM./Telegrafi/