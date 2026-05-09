OBRM-PDUKM: Filipçe "po e josh" Bullgarinë me ndryshimet kushtetuese, LSDM i solli vendit marrëveshje të dëmshme
OBRM-PDUKM ka kritikuar ashpër liderin e LSDM-së, Venko Filipçen, duke e akuzuar se është i përgatitur për lëshime të reja kombëtare dhe se po i “josh” Bullgarinë përmes paraqitjeve të tij publike.
“Venko Filipçe është i pafuqishëm dhe me çdo deklaratë që bën dëshmon se për të dhe LSDM-në nuk ka vija të kuqe kur bëhet fjalë për interesat kombëtare. Në periudhën e kaluar, Filipçe është përpjekur vazhdimisht të afrohet dhe t’i joshë Bullgarisë duke bërë deklarata publike që bien ndesh me qëndrimet zyrtare të Sofjes në lidhje me identitetin maqedonas. Dje, gjysmë ore pasi u formua qeveria e re bullgare, Filipçe nuk mundi të rezistonte dhe vrapoi i pari për të uruar me një postim në rrjetet sociale në të cilin tha se vendi i tij po krijon konflikte artificiale me fqinjët e tij. Pas paraqitjeve televizive, Filipçe, përveç konfirmimit se është i gatshëm të përmbushë axhendat e vendeve të tjera, shet edhe histori për Evropën dhe thotë se do t’i nënshkruante menjëherë ndryshimet kushtetuese, pa një garanci për Maqedoninë se kjo është pengesa e fundit në rrugën drejt integrimit evropian”, shkroi partia në pushtet.
OBRM-PDUKM përmendi gjithashtu Marrëveshjen e Prespës, Marrëveshjen me Bullgarinë dhe propozimin francez.
Ata vlerësuan se janë "vula" e sundimit të LSDM-së dhe se, sipas tyre, e kanë çuar vendin në një cak të shantazhit, bllokadave dhe mosmarrëveshjeve dypalëshe, dhe Filipce, edhe tani nga një pozicion opozite, vazhdon të pretendojë se këto ishin suksese.
"Pas Zaevit dhe Kovaçevskit, Filipce është i treti me radhë nga LSDM, i cili është i gatshëm të bëjë lëshime kombëtare, sepse e vetmja konstante në LSDM është lufta për pushtet, dhe aktualisht me Filipcen, për mbijetesë", thonë OBRM-PDUKM.