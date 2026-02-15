OBRM-PDUKM: Filipçe e lëshoi në përdorim spitalin modular të Tetovës, pa raport elektrik dhe të sigurisë së objektit
OBRM-PDUKM akuzoi ish-ministrin e Shëndetësisë Venko Filipçe për hartimin e specifikimeve teknike për spitalet modulare pa një raport të përshtatshëm elektrik dhe pa përputhshmëri të plotë me standardet e sigurisë, duke vlerësuar se kjo rrezikonte sigurinë e pacientëve dhe stafit mjekësor.
Partia i referohet, siç thotë ajo, dëshmive të ish-prokurores Lejla Kadriu, të cilat pretendon se “zbulojnë të vërtetën” në lidhje me spitalin modular në Tetovë, ku 14 persona vdiqën në një zjarr.
Sipas OBRM-PDUKM-së, akuzat tregojnë për një sërë mangësish në procesin e ndërtimit, dhe lidhja shkakësore me tragjedinë, siç pretendojnë ata, çon në “energji elektrike të instaluar dobët”.
OBRM-PDUKM deklaron se projekti është financuar me fonde të siguruara përmes Bankës Botërore dhe tregon një pretendim se spitalet modulare kushtuan rreth 300,000 euro, ndërsa 30 milionë euro u siguruan për këtë qëllim.
OBRM-PDUKM kërkon një hetim të plotë dhe një sqarim të plotë të dyshimeve që lidhen me rastin, duke theksuar se duhet të ketë përgjegjësi për lëshimet që çuan në tragjedinë me 14 viktima.