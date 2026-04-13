OBRM-PDUKM: Filipçe distancohu nga krimet e Zaevit, shqetësohuni më pak për zgjedhjet në vendet e tjera
Venko Filipçe dhe udhëheqja aktuale e LDSM-së, të cilën ai e ngriti sipas masës së tij, duhet më në fund të distancohen nga Zoran Zaev dhe të gjithë partnerët e tij të ngushtë të dyshimtë pro-rusë në biznes në marrëveshje të errëta dhe kriminale, thuhet në reagimin e OBRM-PDUKM-së.
"Zaev ka më shumë partnerë të tillë të errët në krim. Midis tyre janë emrat e dyshimtë të disa biznesmenëve si Miodrag Daka Davidoviç, Aleksandar Onishçenko, Borçe Markovski.
Një nga rastet e fundit për të cilat Filipçe ka borxh një përgjigje është marrëveshja Zaev-Daka. Apo në vitin 2020, me miratimin e qeverisë së atëhershme të udhëhequr nga Zaev, u ndryshua plani urbanistik në Tetovë, i cili i lejoi biznesmenit kontrovers Daka të fitonte rreth 200 milionë euro. Filipce, tani, si kujdestar i karriges së Zaevit në LDS, është i detyruar të përgjigjet nëse është rënë dakord edhe për një përqindje të shitjes së apartamenteve, të cilat në atë kohë vlerësoheshin në 200 milionë euro? Daka, meqë ra fjala, është në listën e zezë të SHBA-së.
Le ta përsërisim, sepse përsëritja është nëna e dijes, para së gjithash, në mënyrë që Filipçes t'i bëhet e qartë.
Prioriteti numër një i Filipçes, dhe i vetmi, duhet të jetë distancimi nga Zaevi nëse dëshiron që LDS të qëndrojë në këmbët e veta. Dhe LSD-në, ai vetë e zhyti në rërë lëvizëse dhe tani po shkon vetëm drejt greminës, siç mund të shihet nga rezultatet e zgjedhjeve të vitit të kaluar, në të cilat partia mezi është e treta në disa komuna, dhe në disa madje edhe e pesta.
Filipçe, prandaj mos u shqetëso për zgjedhjet dhe rezultatet e zgjedhjeve në vendet e tjera. Ngrit mëngët dhe mbaje partinë tënde në këmbë të shëndosha, nëse mund të thuhet se është e jotja, sepse ti je thjesht një roje i karriges atje. Dhe kjo është mbi të gjitha e rëndësishme, sepse për zhvillimin e një vendi nevojitet një parti opozitare e shëndetshme, një parti opozitare që qëndron në këmbët e veta. Vetëm në këtë mënyrë do t'i ndihmosh si vendit ashtu edhe qytetarëve", thonë nga OBRM-PDUKM./Telegrafi/