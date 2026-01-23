Objekt misterioz në formë trekëndëshi shihet mbi Zonën 51, nisin spekulimet
Një njeri kapi një imazh të frikshëm dhe pretendon se aty shfaqet një UFO misterioze që fluturonte mbi bazën ushtarake tepër sekrete të Zonës 51 .
Një udhëtar po filmonte qëndrimin e tij në shkretëtirë pranë bazës së Nevadë, kur vuri re diçka të çuditshme në qiell.
Anders Otteson vuri re një “aeroplan” të paidentifikuar që fluturonte mbi vend.
Ai tha se ky objekt dukej të ishte në formën e një "trekëndëshi" - të cilin studiuesit e UFO-ve e kanë quajtur 'Dorito'.
Personi i cili drejton kanalin Uncanny Expeditions , tha se objekti i papritur fluturues që pa nuk dukej se kishte krahë ose skaje më të sheshta.
Pavarësisht teorive, Otteson tha se kishte një shans që objekti 'Dorito' që ai pa të kishte qenë një aeroplan.
Por, ai tha se e kishte parë atë edhe dy herë të tjera.
Ndryshe, Zona 51 ka qenë prej kohësh një bazë ushtarake misterioze, plotësisht e mbyllur për publikun, duke hapur kështu dritë mbi teoritë konspirative për dekada të tëra rreth vendit dhe aktivitetit atje.
Shumë njerëz kanë pohuar prej kohësh se jeta jashtëtokësore po fshihet në bazën e sigurisë së lartë në Nevada, me njerëz që pretendojnë për vite me radhë se kanë parë UFO dhe pamje të tjera të çuditshme. /Telegrafi/