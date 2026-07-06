Nyland, heroi i Norvegjisë ndaj Brazilit: Portieri pa skuadër që po shkëlqen në Kupën e Botës
Erling Haaland shënoi golat, por ishte portieri i Norvegjisë, Orjan Nyland, ai që hodhi themelet për fitoren mahnitëse ndaj Brazilit.
Nyland, i cili aktualisht është pa skuadër, priti një penallti dhe bëri disa ndërhyrje vendimtare në fitoren 2-1 të Norvegjisë ndaj Brazilit në 1/8 e finales së Kupës së Botës.
Haikin mund ta kishte lënë Nylandin në stol
Me shumë gjasë, Nyland do të kishte qenë vetëm portier rezervë, sikur FIFA të kishte marrë një vendim tjetër lidhur me të drejtën e një portieri tjetër për të luajtur për Norvegjinë.
Portieri i Bodo/Glimt, Nikita Haikin, kishte shkëlqyer në edicionin e kaluar dhe mori pasaportën norvegjeze më herët këtë vit. Dukej se ai do të ishte portieri i parë i Norvegjisë në Kupën e Botës, në vend të 35-vjeçarit Nyland, kontrata e të cilit me Sevillan përfundoi në fund të qershorit.
Megjithatë, në maj, FIFA refuzoi kërkesën e Haikinit për të përfaqësuar Norvegjinë. I lindur në Izrael, Haikin më herët ishte paraqitur për Rusinë në nivelin e U21-shit. FIFA e refuzoi kërkesën për shkak të rregullave që lidhen me kriteret e rezidencës.
Penalltia e pritur dhe ndërhyrjet vendimtare
Ky vendim hapi rrugën për paraqitjen spektakolare të Nylandit. Në ndeshjen ndaj Brazilit, ai priti penalltinë e hershme të Bruno Guimaraesit dhe më pas vazhdoi me një seri pritjesh të nivelit të lartë.
Ai ndali goditjet e Vinicius Jr. dhe Endrick, ndërsa shmangu edhe një autogol të mundshëm spektakolar nga Kristoffer Ajer.
Te Sevilla, Nyland ishte shpesh në stol dhe pak kush do të kishte besuar se ai do të ishte gati për një paraqitje të tillë heroike.
Por kur Norvegjia pati nevojë për të, portieri me përvojë u shfaq në nivelin më të lartë.
“Është mirë të jem këtu në Kupën e Botës, në ndeshjen më të rëndësishme të jetës sime. Dua t’i falënderoj të gjithë ata që kanë qenë pranë meje, gruan time Tine, e cila më ndihmoi kur kisha më së shumti nevojë, si dhe tre fëmijët e mi fantastikë, të cilët kanë qenë me mua në ngritjet dhe rëniet që kam përjetuar. Falënderoj edhe pjesën tjetër të familjes”, ka thënë Nyland pas fitores historike ndaj Brazilit.
Përballja me Neymarin në fund të ndeshjes
Nyland e përfundoi ndeshjen me një konflikt verbal me Neymarin, pasi Brazilit iu dha një penallti në fund të takimit. Ylli brazilian ishte i saktë nga pika e bardhë, por portieri norvegjez qeshi i fundit kur u dëgjua fishkëllima përfundimtare e gjyqtarit.
Portieri tregoi se aktualisht nuk ka ofertë nga klube të tjera, por se synon të vazhdojë karrierën.
“Ishte ndeshja më e rëndësishme e karrierës sime”, ka thënë Nyland.
Një karrierë e gjatë dhe një mundësi e re
Ai numëron tashmë 75 paraqitje për Norvegjinë. Pas fillimit të karrierës në vendlindje, Nyland është paraqitur për skuadra si Ingolstadt, Aston Villa, Norwich City, Bournemouth, Reading, Leipzig dhe Sevilla.
Megjithatë, paraqitja ndaj Brazilit ishte ajo që e vendosi në qendër të vëmendjes së futbollit ndërkombëtar dhe mund t’i hapë rrugën drejt një skuadre të re. /Telegrafi/