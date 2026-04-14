Nuk tolerohen gabimet, sfidat e dyta çerekfinale në Play-Off
Në mesjavë zhvillohen ndeshjet e dyta çerekfinale të “Play-off”-it në ProCredit Superligë.
Peja-Golden Eagle Ylli është derbi verdhezi dhe derbi i çerekfinaleve të “Play-off”-it. Takimin e parë e fitoi skuadra therandase 93:82, në një sfidë shumë interesante nga fillimi deri në fund.
Pejanët duan fitore për të barazuar serinë çerekfinale në 1:1, kurse therandasit të fitojnë dhe të kualifikohen në gjysmëfinale, ku i pret Trepça.
Sigal Prishtina - Bora është sfida tjetër çerekfinale. Bora fitoi bindshëm ndeshjen e parë 105:67, derisa fituesi i kësaj përballje do të ndeshet me Bashkimin në gjysmëfinale.
Skuadra që shënon dy fitore kualifikohet në gjysmëfinale, ndërsa për finale duhet tri fitore, ndërsa për kampion katër.
Çerekfinalet e dyta
E mërkurë
20:00 Peja - Golden Eagle Ylli
E enjte
19:30 Sigal Prishtina - Bora