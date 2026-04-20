Nuk planifikohen evakuime të reja të qytetarëve të RMV-së nga vendet e Gjirit
Ministri i Punëve të Jashtme dhe Tregtisë së Jashtme, Timço Mucunski, deklaroi se shteti ka evakuuar me sukses të gjithë qytetarët e tij që kërkuan të nxirreshin nga vendet e Gjirit, duke theksuar se procesi është përfunduar dhe se nuk planifikohen evakuime të reja.
“Ne i organizuam fluturimet charter dhe i evakuuam të gjithë qytetarët tanë që deri në atë moment kishin kërkuar evakuim. Avioni i fundit nga Dubai ishte planifikuar më vonë, por pas këtij procesi, nuk kemi më qëllim të organizojmë evakuime të reja”, tha Mucunski.
Ai theksoi se të gjithë qytetarët që kanë vendosur të qëndrojnë në rajon, pavarësisht sfidave aktuale politike dhe të sigurisë, e kanë bërë këtë me rrezikun e tyre.
Mucunski theksoi se detyra e shtetit ishte t’u mundësonte largim të sigurt të gjithë atyre që dëshironin të ktheheshin, duke shtuar se përveç shtetasve vendas, janë evakuuar edhe qytetarë nga vende të tjera të rajonit, si dhe nga vende anëtare të Bashkimit Evropian.
Sa i përket kostove, ministri informoi se për evakuimin është zhvilluar një prokurim publik me një shumë maksimale deri në një milion euro, por shuma përfundimtare do të përcaktohet më vonë.
“Do të verifikojmë me shërbimet dhe do të dërgojmë shumën e saktë të shpenzuar. Kjo varej nga numri i fluturimeve të realizuara”, deklaroi Mucunski gjatë një konference të përbashkët për shtyp me homologun e tij nga Kazakistani, Arman Shakaliev.
Ai theksoi se shteti ka vendosur t’i mbulojë plotësisht kostot e evakuimit, ndryshe nga disa vende të tjera që kanë kërkuar rimbursim nga qytetarët e tyre, duke shtuar se në momente krize shteti duhet të qëndrojë pranë qytetarëve të vet dhe të marrë përgjegjësinë ndaj tyre.