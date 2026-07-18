Nuk mund të hyj në SHBA për finale, ish-kampioni i botës me Spanjën i kërkon ndihmë Trumpit
Joan Capdevila, fituesi i Kupës së Botës 2010 me Spanjën, mund të humbasë finalen e Kupës së Botës të së dielës mes Spanjës dhe Argjentinës. Ish-lojtarit të kombëtares i është refuzuar Autorizimi Elektronik i Udhëtimit (ESTA), që do të thotë se ai nuk mund të udhëtojë në Shtetet e Bashkuara sipas programit të heqjes së vizave.
Capdevila i ka bërë thirrje publikisht Presidentit të SHBA-së Donald Trump për ndihmë, pasi iu refuzua hyrja në SHBA.
"Kam nevojë për ndihmë, Donald Trump. Më thanë vetëm se nuk mund të udhëtoj në finale me fëmijët e mi sepse ESTA ime u refuzua", shkroi ai në rrjetet sociale.
Federata Spanjolle e Futbollit ka ftuar anëtarët e ekipit kombëtar që fitoi titullin e parë botëror të vendit në vitin 2010. Capdevila duhej të udhëtonte për në Neë York me fëmijët e tij dhe të shihte ndeshjen me ish-shokët e tij të ekipit.
"Federata më ftoi si një legjendë të Spanjës dhe mezi prisja të shkoja me fëmijët dhe familjen time", tha ish-futbollisti 48-vjeçar për radion spanjolle Cadena SER.
Ai shtoi se federata ishte përpjekur të gjente një zgjidhje, por rregulloret amerikane po zbatoheshin shumë rreptësisht.
🚨 ¡NECESITO AYUDA @realDonaldTrump ! 🙏
Me acaban de decir que no puedo viajar a la final con mis hijos porque me han denegado el ESTA 😭
¿Alguien me puede ayudar con esto? No sabéis la ilusión que me hacía poder estar allí con todos mis compañeros de 2010 y con este equipo… pic.twitter.com/VH9wakzaH1
— Joan Capdevila (@capde11) July 17, 2026
ESTA e tij u refuzua për shkak të ndeshjes në Iran
Arsyeja e refuzimit fillimisht ishte e panjohur, por Capdevila e zbuloi më vonë në një intervistë me emisionin El Partidazo de COPE. "ESTA ime u refuzua sepse luajta një ndeshje të rregullt të LaLiga Legends në Iran dhjetë vjet më parë", shpjegoi Capdevila.
Në gusht të vitit 2016, ai ishte pjesë e një ekipi me ish-yje të ligës spanjolle që luajtën një ndeshje kundër legjendave të futbollit iranian në Teheran. Ndeshja u zhvillua në stadiumin Azadi, dhe Capdevila iu bashkuan Eric Abidal, Michel Salgado, Claude Makelele, Gaizka Mendieta, Marcos Senna dhe Fernando Morientes.
Sipas rregullave të Programit të Heqjes së Vizave në SHBA, qytetarët e vendeve të përfshira në regjimin pa viza që qëndruan në Iran pas 1 marsit 2011 nuk mund të udhëtojnë më në SHBA duke përdorur ESTA-n.
Përjashtimet janë shumë të kufizuara dhe kryesisht i referohen udhëtimeve diplomatike ose ushtarake në shërbim të shtetit. Udhëtimi i Capdevilës në Iran u zhvillua në vitin 2016, kështu që sipas këtyre rregullave ai duhet të aplikojë për një vizë klasike amerikane.
Ky nuk është një ndalim i përhershëm hyrjeje
Refuzimi i ESTA-s nuk do të thotë që Capdevilës i ndalohet përgjithmonë hyrja në Shtetet e Bashkuara. Kjo do të thotë që ai nuk mund të përdorë më procedurën e thjeshtuar të destinuar për qytetarët e vendeve të përfshira në programin e heqjes së vizave.
Departamenti Amerikan i Shtetit thotë se njerëzit që kanë qenë në Iran mund të aplikojnë për vizë vizitori në një ambasadë ose konsullatë amerikane. Problemi është se ka mbetur shumë pak kohë deri në finale, dhe marrja e vizës kërkon një proces të veçantë dhe, më shpesh, një intervistë në konsullatë.
Capdevila luajti 60 ndeshje për Spanjën, duke qenë mbrojtësi i majtë standard për ekipin që fitoi Kampionatin Evropian 2008 dhe Kupën e Botës dy vjet më vonë. /Telegrafi/