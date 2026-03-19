Nuk ka vend për Diant Ramajn e Brajan Grudën, Gjermania publikon listën për ndeshjet e marsit
Përzgjedhësi Julian Nagelsmann ka bërë publike listën për dy miqësoret e muajit mars.
Për herë të parë janë ftuar portieri Jonas Urbig si dhe mesfushori i talentuar Lennart Karl, ndërsa Jamal Musiala mungon në këto dy përballje.
Përndryshe, në listën e Nagelsmann janë rikthyer edhe emrat si Anton Stach, Pascal Gross, Deniz Undav, Josha Vagnoman dhe Kai Havertz. Ndërkohë, nuk ka pasur vend për Brajan Grudën e Diant Ramajn.
Lista e plotë:
🚨Now official: Anton Stach, Pascal Groß, Deniz Undav, Josha Vagnoman and Kai Havertz returning. They have been called up by Julian Nagelsmann. 🇩🇪 pic.twitter.com/m5m6iGonmO
— Florian Plettenberg (@Plettigoal) March 19, 2026
Kujtojmë, Gjermania është mysafir i Zvicrës më 27 mars kurse tre ditë më vonë përballet me Ganën./Telegrafi/
