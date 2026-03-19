Përzgjedhësi Julian Nagelsmann ka bërë publike listën për dy miqësoret e muajit mars.

Për herë të parë janë ftuar portieri Jonas Urbig si dhe mesfushori i talentuar Lennart Karl, ndërsa Jamal Musiala mungon në këto dy përballje.

Përndryshe, në listën e Nagelsmann janë rikthyer edhe emrat si Anton Stach, Pascal Gross, Deniz Undav, Josha Vagnoman dhe Kai Havertz. Ndërkohë, nuk ka pasur vend për Brajan Grudën e Diant Ramajn.

Lista e plotë:

Kujtojmë, Gjermania është mysafir i Zvicrës më 27 mars kurse tre ditë më vonë përballet me Ganën.

PërfaqësuesetKombëtarja e GjermanisëFutbollNdërkombëtareSport
