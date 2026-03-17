Nuk e kemi parë kurrë më parë një gjyqtar kaq gjenial: Ai nxori një karton të kuq dhe priti se kush do t'i afrohej
Ndoshta gjyqtari më i mirë afrikan për momentin, senegalezi Issa Sy, prezantoi një lëvizje kaq të thjeshtë dhe revolucionare sa na e tregoi në ndeshjen e parë të çerekfinaleve të Ligës së Kampionëve të Afrikës.
Dueli midis Esperance Tunis dhe Al Ahly nuk ishte aspak interesant. Ai u vendos nga një penallti për ekipin vendas, dhe në minutën e 73-të, Mohamed Tougai ishte i saktë nga pika e bardhë për avantazhin minimal të ekipit vendas pas ndeshjes së parë.
Ndeshja midis ekipeve tuniziane dhe egjiptiane, si dhe të gjitha ndeshjet e ekipeve nga këto vende, ishte shumë e tensionuar, dhe gjyqtarët zakonisht kanë shumë për të bërë.
Këtë herë gjyqtari nga Senegali, Issa Sy, performoi diçka të re. Pasi shënoi fundin e ndeshjes, ai mori një karton të kuq si masë paraprake dhe qëndroi i vendosur në qendër, duke pritur nëse dikush do t'i afrohej për të protestuar.
Senegalese referee Issa Sy, who officiated the match between Esperance Tunis and Al Ahly in the CAF Champions League, kept her red card ready against possible objections. pic.twitter.com/TGo4bgy2UV
— 1880 News (@1880News) March 16, 2026
Ai e bëri këtë me shumë autoritet dhe një dozë humori, për t'u kujtuar lojtarëve se ai ishte ende në krye, edhe kur ndeshja mbaroi. Pati një efekt absolut pozitiv sepse askush nuk iu afrua nga frika e një kartoni të kuq.
Skena u bë vërtet virale dhe unike në botën e futbollit. Gjyqtari Sy me karton të kuq, i vetëm në qendër dhe i gatshëm të ndërhyjë, nëse është e nevojshme. Me këtë veprim, ai na tregoi se tensioni në ndeshje mund të kontrollohet. /Telegrafi/