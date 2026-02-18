NTP përdor gjysmën e kapacitetit, autobusët janë të vjetër ndërsa numri i udhëtarëve është ulur në mënyrë drastike
Qendra për Komunikime Qytetare ka publikuar hulumtim dhe bazë të dhënash mbi kapacitetet e Ndërmarrjes së Transportit Publik - Shkup. Hulumtimi tregon se vetëm në dhjetë vjet, numri i pasagjerëve të transportuar me autobusët e NTP Shkup është ulur me 30 milionë në vit - në vitin 2015, u transportuan 52 milionë pasagjerë në vit, dhe tani numri i pasagjerëve të transportuar është zvogëluar në vetëm 22 milionë në vit.
Në hulumtim thuhet se NTP ka gjithsej 341 autobusë, nga të cilët 185 autobusë janë në shërbim çdo ditë, dhe vetëm 157 autobusë vihen në funksion çdo ditë.
"Numri i autobusëve në NTP Shkup ka qenë në rënie të vazhdueshme në dhjetë vitet e fundit. Dhjetë vjet më parë, kompania kishte 316 autobusë në shërbim, dhe sot ka vetëm 185. Me rënien e numrit të autobusëve, mosha mesatare e tyre po rritet, e cila tani është 13.3 vjet, më e larta në dhjetë vitet e fundit".
"Pjesa dominuese e autobusëve, pra më shumë se 80%, janë nga "Yutong" kinez dhe "LAZ" ukrainas. NTP ka gjithashtu dhjetë autobusë nga marka Sanos, secili 33 vjeç. Vetëm 10% e autobusëve të NTP-së kanë standardin më të lartë mjedisor Euro 6, ndërsa të tjerët kanë standardin mjedisor Euro 4 dhe Euro 5", thuhet në hulumtim.