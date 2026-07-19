Notat e lojtarëve, Spanjë 1-0 Argjentinë: Rodri e Cubarsi top, Fernandez dështim
Spanja fitoi finalen e Kupës së Botës 2026, ndërsa notat e lojtarëve pasqyrojnë qartë dominimin e "La Roja" në ndeshjen vendimtare.
Lojtari më i vlerësuar te kampionët ishte Rodri, i cili mori notën 8.5, duke konfirmuar edhe një herë rëndësinë e tij në mesin e fushës. Mesfushori spanjoll kontrolloi ritmin e lojës dhe ishte vendimtar në triumfin e ekipit të Luis de la Fuente.
Pas tij renditet Pau Cubarsí me 8.2, ndërsa Lamine Yamal (7.3) vazhdoi të tregojë pjekuri pavarësisht moshës së re. Nota të mira morën edhe Pedro Porro (7.1), Aymeric Laporte (7.0) dhe Dani Olmo (7.0).
Në anën tjetër, Argjentina pati një mbrëmje shumë më të vështirë. Lojtari me notën më të lartë ishte portieri Emiliano Martinez me notën 9.6, po ashtu më i vlerësuari në finale.
Lionel Messi u vlerësua me 7.2, ndërsa mbrojtësit Cristian Romero (6.9), Nicolás Tagliafico (6.6), Lisandro Martínez (6.7) dhe Gonzalo Montiel (6.7) morën nota mesatare.
Performanca më zhgënjyese ishte ajo e Enzo Fernández, i cili u vlerësua vetëm me 5.9, nota më e ulët e finales.
Notat e lojtarëve të Spanjës dhe Argjentinës
/Telegrafi/