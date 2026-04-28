Notat e lojtarëve, PSG 5-4 Bayern Munich: Kane, Diaz, Kvara dhe dembele shkëlqyer në këtë super ndeshje
PSG e mposhti Bayern Munichun me rezultat 5-4 në ndeshjen e parë gjysmëfinale të Ligës së Kampionëve.
Për PSG shënuan Kvicha Kvaratskhelia (2), Ousmane Dembele (2) dhe Joao Neves, ndërsa për Bayern Munich realizuan Harry Kane, Michael Olise, Dayot Upamecano dhe Luis Díaz.
Notën më të lartë në ndeshje e mori Harry Kane (8.7), i cili përveç golit kishte edhe një asistim.
Pas tij lartë u vlerësuan edhe Luis Díaz (8.6), Khvicha Kvaratskhelia (8.4) dhe Ousmane Dembele (8.2).
Në anën tjetër, notat më të ulëta i regjistruan Manuel Neuer (5.2), Alphonso Davies (5.9) dhe Achraf Hakimi (6.0).
Notat e lojtarëve të PSG-së dhe Bayern Munich
/Telegrafi/
