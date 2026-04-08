Notat e lojtarëve, Barcelona 0-2 Atletico Madrid: Yamal i vetëm nuk ia del, Cubarsi dështim
Ndeshja e parë çerekfinale mes Barcelona dhe Atlético Madrid përfundoi me fitore të pastër 2-0 për madrilenët, të cilët shfrytëzuan maksimalisht epërsinë numerike dhe rastet e krijuara.
Julian Alvarez dhe Alexander Sorloth shënuan golat për madrilenët në këtë ndeshje.
Lojtari më i mirë i ndeshjes, sipas SofaScore, ishte Lamine Yamal, i cili u vlerësua me notën 8.5.
Pas tij, vlerësime të larta morën edhe Alvarez (7.9) dhe Juan Musso (7.6).
Dështimi i ndeshjes mbeti Pau Cubarsi, i cili u vlerësua me notën 5.9.
Notat e lojtarëve të Barcelonës dhe Atlético Madridit
