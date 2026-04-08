Ndeshja e parë çerekfinale mes Barcelona dhe Atlético Madrid përfundoi me fitore të pastër 2-0 për madrilenët, të cilët shfrytëzuan maksimalisht epërsinë numerike dhe rastet e krijuara.

Julian Alvarez dhe Alexander Sorloth shënuan golat për madrilenët në këtë ndeshje.

Lojtari më i mirë i ndeshjes, sipas SofaScore, ishte Lamine Yamal, i cili u vlerësua me notën 8.5.

Pas tij, vlerësime të larta morën edhe Alvarez (7.9) dhe Juan Musso (7.6).

Dështimi i ndeshjes mbeti Pau Cubarsi, i cili u vlerësua me notën 5.9.

