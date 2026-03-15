Nostradamusi parashikoi luftën me Iranin? Teoria që po ndez debat në internet
Është pohuar se mistiku i shekullit të 16-të, Nostradamus, parashikoi luftën e Iranit dhe la të kuptohej se diçka edhe më e tmerrshme mund të ndodhte më pas.
YouTuber-i Donovan Dread e ndau teorinë në një video që analizonte shkrimet e astrologut.
Parashikimet janë debatuar prej kohësh, me besimtarët që argumentojnë se ato parashikuan ngjarje të tilla si ngritja e diktatorëve dhe fatkeqësi të mëdha, ndërsa kritikët thonë se vargjet janë mjaft të paqarta për t'u interpretuar në shumë mënyra.
Por Dread pretendon se disa pasazhe duket se i referohen Iranit dhe tensioneve të fundit ushtarake - dhe thotë se tekstet mund të paralajmërojnë gjithashtu për një konflikt më të gjerë global.
Në video, Dread thekson atë që ai e quan një nga pasazhet më mbresëlënëse në shkrimet e Nostradamusit.
Ai tregon një varg që i referohet emrave të lashtë gjeografikë të lidhur me Iranin e ditëve të sotme.
Aty shkruhet: “Tigri i madh Saturn i Herkanisë, dhuratë e dhënë atyre të oqeanit. Një komandant flote do të niset nga Karmania. Dikush që do të zbresë në Tyran Fosia”.
Dread shpjegon se Hyrcania — ose “Hercania” në disa raste — ishte një rajon i lashtë pranë Detit Kaspik në Iranin verior.
Ndërkohë, Carmania i referohej një zone përgjatë bregdetit jugor të Iranit.
“Këto janë fjalë që nuk kanë asnjë kuptim për një lexues të rastësishëm”, thotë ai në video. “Por për këdo që njeh gjeografinë e lashtë, çdo fjalë e vetme në këtë varg është një shenjë që tregon drejtpërdrejti Iranin”, shtoi ai.
YouTuberi gjithashtu e lidh referencën për Karmaninë me Ngushticën e Hormuzit të ditëve të sotme - një rrugë e ngushtë detare midis Iranit dhe Omanit.
Pjesa më e madhe e fokusit të luftës ka qenë në atë rajon, mbyllja e të cilit ka pasur një ndikim të rëndësishëm në rritjen e çmimeve të naftës .
Ai shpjegoi: “Dhe ajo vijë bregdetare që ai e quajti ishte Karmania. Është bregu jugor i Iranit të sotëm, pikërisht ajo pjesë e tokës që kontrollon Ngushticën e Hormuzit, përmes së cilës rrjedh çdo ditë 20% e furnizimit botëror me naftë”.
Dread thotë se përmendja e një “shefi të flotës” që niset nga zona mund të përshkruajë simbolikisht një përgjigje ose sulm ushtarak që buron nga rajoni.
“Nostradamusi shkroi se një komandant i flotës do të nisej nga Karmania. Ai shkroi se kjo forcë do t'u bënte një dhuratë atyre të oqeanit”, vazhdoi youtuberi.
Sipas Dread, disa interpretues besojnë se “dhurata” e përshkruar në tekst mund të përfaqësojë në fakt një armë ose sulm të drejtuar ndaj një fuqie të madhe detare.
Trump ka pretenduar se ka fundosur më shumë se 50 anije luftarake të Iranit që nga fillimi i konfliktit, duke e shkatërruar kryesisht marinën e tij.
Një tjetër varg i theksuar në video i referohet kapjes së një sundimtari persian.
"Në tetor të vitit 1727, mbreti i Persisë do të kapet rob nga ata të Egjiptit."
Dread argumenton se, ndërsa data nuk përputhet me ngjarjet moderne, disa studiues të Nostradamusit besojnë se afatet kohore të profetit mund të kenë qenë simbolike ose të koduara.
Ai vëren se Irani historikisht njihej si Persi deri në shekullin e 20-të dhe sugjeron që pasazhi mund të interpretohet si referencë për vdekjen e një udhëheqësi të fuqishëm – më saktë për vdekjen e udhëheqësit suprem të Iranit, Ali Khamenei, në ditët e para të luftës.
Një tjetër varg duket se përshkruan objekte të zjarrta që kalojnë qiellin e natës.
Dread sugjeron se kjo nënkupton luftën moderne me raketa.
Por vargu i fundit ka ndezur më shumë debat. “Persia kthehet për të pushtuar Maqedoninë.”
Dread thotë se referenca për Maqedoninë mund të përshkruajë gjerësisht pjesë të Evropës Juglindore ose të Ballkanit.
Ai sugjeron se kjo ngre mundësinë që një konflikt me Iranin të përhapet në Evropë, duke tërhequr aleatët e NATO-s dhe duke shkaktuar një luftë më të gjerë.
Pavarësisht interpretimeve dramatike, Dread pranon debatin e gjatë që rrethon parashikimet e Nostradamusit.
“E gjithë fusha e interpretimit të Nostradamusit është ndërtuar mbi paqartësi”, thotë ai.
Por ai shton se ngjashmëritë e dukshme midis vargjeve dhe ngjarjeve moderne mbeten të habitshme. /Telegrafi/