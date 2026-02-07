“Non-Paper” i paralajmëruar nga Kos, Ruzhin: Është një hap i vogël, duhet pozicion i BE-së
Non pejpëri i paralajmëruar nga eurokomesarja Marta Kos për t’u shpalosur në muajin shkurt, do të jetë një përkujtim, por, nuk e ka peshën e një dokumenti të fuqishëm për ta zhbllokuar procesin eurointegrues, vlerëson për TVM2, ish ambasadori, Nano Ruzhin.
Realisht, sipas tij, Bashkimi Evropian si subjekt ende po heshtë dhe nuk është përfshirë, apo nuk ka pozicion zgjidhës mes problemit, Shkup- Sofje. Pa ndonjë diplomaci më të fuqishme të Unionit, çdo notë tjetër është me më pak relevancë, thotë Ruzhin.
“Non pejpëri zakonisht është anonim, para së gjithash është dokument joformal dhe për këtë arsye ka rëndësi, po jo sa kanë dokumentet dhe instrumentet e caktuara diplomatike. Në rastin tonë, mendoj se bëhet fjalë për iniciativë të caktuar, që nuk e dimë çka përmban, siç tha edhe Mickoski, përmban disa kontura me të cilin e ka njoftuar përfaqësuesi i BE-së në Shkup. Ne vetëm mund të konstatojmë se është një iniciativë, megjithatë një iniciativë shumë larg nga zgjidhja e problemit mes dy shteteve”, deklaroi ish ambasadori Nano Ruzhin.
Njohësi i këtyre çështjeve rikujton se problemi që ka bllokuar integrimin nuk është me fqiun lindor por lidhet me kushtet që rrjedhin nga vendimet e organeve të larta të Bashkmit Evropian.
“Ne nuk kemi kontest të drejtpërdrejt diplomatik me Bullgarinë, por kemi obligim që e interpretoni si “kontest”, mes RMV-së dhe BE-së. Për këtë arsye do të jetë nëj epizodë e vogël në rrugën drejt zgjidhjes së problemit, që duhet të zgjidhet me guxim, transparencë dhe të rifillojë rruga e shtetit drejt BE-së”, theksoi Ruzhin.
Edhe autoritetet e vendit presin që të japin mendim pasi që non pejpëri të publikohet dhe t’i kalojë procedurat e nevojshme brenda BE-së. Kreu i qeverisë Mickoski, ditë më parë tha se duhet të jemi të kujdeshëm për çdo deklaratë, ngaqë sipas tij, më së paku varet prej nesh lehtësimi evropian, sepse gjërat ndodhen në duart e vendeve anëtare të BE-së, konstaton Mickoski.