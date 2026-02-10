Nkunku tregon pse refuzoi largimin nga Milani, ka disa fjalë edhe për Ibrahimovicin
Sulmuesi i Milanit, Christopher Nkunku, refuzoi çdo ofertë për largim gjatë afatit kalimtar të janarit dhe theksoi se është i fokusuar të japë maksimumin te Rossonerët.
Francezi, i cili përfundoi një transferim të përhershëm nga Chelsea verën e kaluar, kishte një start të vështirë në San Siro, por ka arritur të rikthehet në formë dhe të tregojë potencialin e tij.
“U përpoqa të qëndroja i qetë sepse i njihja cilësitë e mia dhe e dija që do të shënoja. Ishte vetëm çështje kohe dhe forme”, tha Nkunku për Gazzetta.
Ai shtoi se objektivi i tij kryesor është të jetë në formë të lartë dhe të ndihmojë ekipin: “Nëse luan në sulm, duhet të shënosh. Gjëja më e rëndësishme është të fitosh dhe të bësh atë që thotë Allegri".
Francezi shpjegoi gjithashtu vështirësitë e fillimit të sezonit, duke pasur mungesë të një parasezoni të plotë dhe ndeshjeve miqësore.
“Shumë shpesh, është si një gazetar që zhvillon një intervistë pa përgatitur pyetjet. Nuk kisha munguar kurrë në një parasezon, por verën e ardhshme do të bëj gjithçka që të mos ndodhë përsëri".
Pavarësisht thashethemeve, Nkunku mohoi çdo mundësi largimi: “Agjenti im nuk përmendi kurrë ndonjë ofertë. Nuk i kam kërkuar kurrë të flasë me klube të tjera, sepse doja të isha i gatshëm për Milanin.”
Ai e konsideron klubin si një nga më të mëdhenjtë në Itali dhe synon të fitojë trofe: “Kam pasur mundësinë të ngre trofe kudo dhe dua të bëj të njëjtën gjë edhe këtu.”
Nkunku gjithashtu foli për ish-shokun e skuadrës te PSG, Zlatan Ibrahimovic, i cili tani është këshilltar te RedBird, pronari i Milanit.
“Zlatan nuk ka ndryshuar në rolin e tij të ri dhe është një shembull i jashtëzakonshëm.”
Sulmuesi francez ka treguar formë të jashtëzakonshme që nga fundi i dhjetorit, duke shënuar dy gola kundër Veronës dhe duke arritur një mesatare prej një goli çdo 63 minuta në Serie A.
Ai është i përqendruar në objektivin e Milanit për t’u kualifikuar në Ligën e Kampionëve dhe për të përgatitur sfidat e mëdha, përfshirë derbin që po afron. /Telegrafi/