Disa fëmijë rriten me reputacionin se janë kokëfortë, dramatikë, kundërshtues apo thjesht të vështirë. Ata bëjnë shumë pyetje, kundërshtojnë rregullat dhe jo gjithmonë ua lehtësojnë gjërat të rriturve përreth tyre. Edhe pse ky etiketim shpesh i ndjek për vite me radhë, ai rrallëherë e pasqyron plotësisht atë që po ndodhte në të vërtetë.
Studimet në psikologjinë e zhvillimit sugjerojnë se fëmijët e etiketuar si “të vështirë” shpesh janë shumë të ndjeshëm, të vëmendshëm ose emocionalisht intensivë. Si të rritur, shumë prej tyre zhvillojnë cilësi të veçanta që janë formuar nga përplasjet e hershme. Disa prej këtyre tipareve janë fuqizuese, ndërsa të tjera kërkojnë përpunim. Së bashku, ato formojnë një model të dallueshëm që pasqyron qëndrueshmëri, vetëdije dhe inteligjencë emocionale.
Njerëzit që janë konsideruar fëmijë të vështirë shpesh zhvillojnë këto 11 tipare si të rritur:
Janë shumë të vetëdijshëm për veten
Të rriturit që janë konsideruar të vështirë si fëmijë shpesh kalojnë shumë kohë duke reflektuar. Fëmijët që marrin shpesh reagime, përfshirë edhe kritika, priren të zhvillojnë aftësi të forta vetëvëzhgimi. Si të rritur, ata kanë më shumë gjasa të analizojnë reagimet dhe motivimet e tyre. Shpesh u është dashur të shpjegojnë veten, gjë që me kalimin e kohës ndërton vetëkuptim.
Kjo vetëdije mund t’i bëjë partnerë dhe miq emocionalisht inteligjentë. Mund të çojë edhe në mbimendim herë pas here. Megjithatë, zakonisht e njohin mirë veten.
Ndihen rehat duke vënë në pikëpyetje autoritetin
Kundërshtimi nuk erdhi natyrshëm; ai u mësua herët. Fëmijët që sfidojnë rregullat shpesh bëhen të rritur që vlerësojnë mendimin e pavarur. Këta të rritur nuk e pranojnë automatikisht përgjigjen “sepse kështu bëhet”. Ata priren të bëjnë pyetje shtesë dhe të kërkojnë logjikën pas gjërave.
Ky tipar mund t’i bëjë mbrojtës të fortë të vetes dhe të të tjerëve, si në punë ashtu edhe në jetën personale. Do të thotë gjithashtu se nuk tolerojnë për shumë kohë dinamika të padrejta. Ata i besojnë gjykimit të tyre, sepse më parë u është dashur ta mbrojnë atë.
Janë të ndjeshëm ndaj padrejtësisë
Shumë sjellje të quajtura “të vështira” burojnë nga një ndjenjë e fortë e drejtësisë. Kërkimet psikologjike e lidhin sjelljen kundërshtuese në fëmijëri me ndjeshmëri të lartë ndaj padrejtësive të perceptuara. Si të rritur, këta individë shpesh udhëhiqen fuqishëm nga vlerat e tyre. Ata reagojnë fort ndaj hipokrizisë ose trajtimit të pabarabartë.
Ka shumë gjasa të jenë mbrojtës të zjarrtë të të tjerëve. Por kjo mund të bëjë që disa mjedise t’u duken të padurueshme. Ata kanë nevojë për përputhje mes vlerave të tyre dhe mjedisit ku ndodhen.
Janë të qëndrueshëm nën presion
Rritja me korrigjime apo keqkuptime të shpeshta ndërton qëndrueshmëri. Fëmijët që përballen vazhdimisht me përplasje shpesh zhvillojnë aftësi të forta përballimi. Si të rritur, ata kanë më pak gjasa të thyhen nga kritikat. I kanë dëgjuar më parë.
Qëndrueshmëria i ndihmon të përballojnë vende pune të vështira dhe marrëdhënie komplekse. Ata nuk presin që miratimi të vijë lehtë. Në vend të kësaj, mësojnë të mbështeten në vlerësimin e brendshëm.
Janë komunikues të drejtpërdrejtë
Shumë prej atyre që dikur konsideroheshin fëmijë të vështirë nuk e shohin kuptimin e hamendësimeve emocionale. Njerëzit që janë keqkuptuar shpesh priren të favorizojnë qartësinë.
Si të rritur, ata zakonisht thonë hapur atë që mendojnë. Kjo mund të duket çliruese për disa dhe intensive për të tjerë. Nuk e pëlqejnë komunikimin pasiv. Paqartësia i bën të ndihen në siklet. Drejtpërdrejtësia u duket më e sigurt, sepse lë më pak hapësirë për keqinterpretim.
Kanë kufij të fortë
Të qenit të shtyrë apo të sfiduar si fëmijë shpesh i mëson njerëzit se ku kanë rëndësi kufijtë. Fëmijët që përjetojnë konflikte të shpeshta bëhen shumë të qartë për limitet e tyre më vonë në jetë.
Tani që janë të rritur, ata e dinë mirë çfarë do të tolerojnë dhe çfarë jo. Mund t’i vendosin kufijtë me vendosmëri. Kjo ndonjëherë mund të keqinterpretohet si ngurtësi. Në realitet, është një aftësi mbrojtëse e formuar nga përvoja.