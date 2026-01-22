Një zjarr shpërtheu në një kasolle të vogël në Davos derisa liderët botëror po diskutonin çështje të ndryshme
Një qendër konferencash në Davos është evakuuar pas shpërthimit të një zjarri.
Kjo frikë vjen ndërsa udhëheqësit botërorë dhe biznesmenët e lartë zbritën në qytetin zviceran për Forumin Ekonomik Botëror këtë javë.
Shërbimet e zjarrfikësve me ekipe të specializuara për operacionet e tymit dolën në vendngjarje. Zjarri është vënë nën kontroll që atëherë.
Brigada e zjarrfikësve tha: "Situata është vënë plotësisht nën kontroll dhe zjarri është shuar plotësisht pasi evakuoi një pjesë të qendrës së konventave si masë paraprake".
Gazetarja italiane Lilli Gruber u tha mediave lokale: "Jemi jashtë qendrës së kongresit, të gjithë jemi evakuuar".
Ekipet e emergjencës po përpiqen të përcaktojnë shkakun e një ere të veçantë që i bëri njerëzit të kolliten.
Sipas raportimeve, zjarri shpërtheu në një kasolle druri pranë hotelit ku ndodhet qendra e konferencave, duke shkaktuar një evakuim. Për fat të mirë, nuk janë raportuar të lënduar.
