Një udhëzues për fruta të freskëta vetëm në pak javë, çfarë të mbillni në pranverë për një korrje të shpejtë
Pranvera është koha ideale për të mbjellë kultura që piqen shpejt dhe japin frytet e para vetëm brenda pak javësh. Me zgjedhjen e duhur të bimëve dhe pak planifikim, perimet e freskëta mund të mbërrijnë në tryezë shumë kohë para verës.
Një nga këshillat më të rëndësishme nga ekspertët e Shoqërisë Mbretërore Hortikulturore është të zgjidhni bimë në pranverë që mund të tolerojnë temperatura më të ulëta dhe të mbijnë shpejt.
Kultura të tilla shfrytëzojnë tokën më të freskët dhe ditët më të shkurtra, dhe shumë prej tyre mund të rriten edhe në kopshte ose vazo më të vogla.
Rezultatet më të shpejta vijnë nga perimet me gjethe. Rukola, marule dhe spinaqi janë ndër bimët me rritjen më të shpejtë, me gjethet e para gati për t'u korrur në vetëm 20 deri në 30 ditë. Ekspertët e kopshtarisë si Annette Thurmon theksojnë se këto bimë e pëlqejnë veçanërisht motin më të freskët dhe se mbjellja e vazhdueshme çdo dy javë siguron një korrje të qëndrueshme.
Nëse dëshironi rezultate edhe më të shpejta, rrepkat janë një fitues absolut. Ato piqen në vetëm tre deri në katër javë dhe konsiderohen si një nga kulturat më të lehta për fillestarët.
Ato mund të mbillen shumë herët në sezon, madje edhe para ngricës së fundit, duke i bërë ato një zgjedhje ideale për një "kopsht të menjëhershëm".
Perimet rrënjësore si karotat dhe panxhari japin gjithashtu rezultate relativisht të shpejta, veçanërisht nëse korren ndërsa janë ende të reja. Edhe pse u duhet pak më shumë kohë (midis 50 dhe 60 ditësh), ato mund të përdoren më herët si të ashtuquajturat versione "bebe", gjë që e shkurton më tej kohën e pritjes.
Përveç kësaj, këto bimë mbillen direkt në tokë dhe nuk kërkojnë transplantim, gjë që e bën rritjen e tyre më të lehtë.
Një truk i rëndësishëm për korrje të vazhdueshme është e ashtuquajtura mbjellje e njëpasnjëshme, ose mbjellja e sasive më të vogla çdo 10 deri në 14 ditë. Në këtë mënyrë, gjithmonë keni diçka gati për të mbledhur, në vend që gjithçka të piqet menjëherë.
Gjithashtu, kombinimi i kulturave me rritje të shpejtë (si rrepkat) me kulturat me rritje më të ngadaltë (si domatet) shfrytëzon në maksimum hapësirën e kopshtit.
Në fund të fundit, çelësi i suksesit nuk është vetëm në zgjedhjen e bimëve, por edhe në përgatitjen e tokës. Toka e lirshme, ushqyese e pasur me pleh organik dhe kullimi i mirë përshpejtojnë ndjeshëm rritjen e bimëve. Me pak vëmendje dhe zgjedhjen e duhur të kulturave, një kopsht pranveror mund të bëhet një burim frutash të freskëta dhe të shëndetshme vetëm pas disa javësh.