Një tufë e madhe karkalecash godet ishujt spanjollë për pushime - zyrtarët lëshojnë udhëzime për turistët
Autoritetet në Canary Islands kanë bërë thirrje për qetësi pasi tufa karkalecash u panë mbi disa ishuj turistikë.
Insektet janë raportuar në Lanzarote, Tenerife, Gran Canaria dhe Fuerteventura, por zyrtarët thonë se nuk paraqesin rrezik për njerëzit.
Besohet se ato janë sjellë nga Western Sahara nga erërat e forta dhe moti i lagësht i fundit.
Megjithatë, ekspertët paralajmërojnë se nëse shumohen, mund të dëmtojnë seriozisht të mbjellat bujqësore.
Shërbimet mjedisore janë në gatishmëri, ndërsa ditët e ardhshme konsiderohen vendimtare për të parë nëse situata do të përshkallëzohet apo do të shuhet vetë. /Telegrafi/
Top Lajme
Jobs
Deals