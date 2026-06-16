'Një top zjarri' ndriçon qiellin mbi disa shtete amerikane
Një top zjarri i ndritshëm ndriçoi qiellin mbi disa shtete amerikane, duke përfshirë Illinois, Missouri, Arkansas, Karolinën e Jugut dhe Teksasin.
Disa dëshmitarë thanë se objekti dukej sikur po thyhej përpara se të zhdukej nga pamja.
Sipas ekspertëve, objekti besohet të ketë qenë një meteor, më saktë një mbeturinë hapësinore.
Rruga e topit të zjarrtë po analizohet për të përcaktuar nëse ndonjë fragment mund të ketë mbijetuar hyrjen dhe të ketë rënë në kontakt me tokën. /Telegrafi/
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