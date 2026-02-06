“Një popull nuk i nënshtrohet KEDS-it”, protesta kundër shtrenjtimit të rrymës - arrestohet një person
Në Prishtinë të premten po protestohet kundër paralajmërimeve për shtrenjtimit të tarifave të rrymës.
Protesta është organizuar nga aktivistët e Kolektivit për Mendim dhe Veprim Feminist.
Fillimisht aktivistët dhe qytetarët kanë protestuar para ndërtesës së KEDS-it, ndërsa është arrestuar edhe një person i moshuar.
Më pas, protestuesit janë ndalur edhe para Qeverisë së Kosovës.
“Nuk sakrifikojmë na për KEDS”, “Rryma nuk është luks”, “Një popull nuk i nënshtrohet KEDS-it”, janë mbishkrimet në pankarta që qytetarët mbajnë në duar gjatë protestës për të kundërshtuar mundësinë e rritjes së çmimit të energjisë para objektit të KEDS-it.
Protestuesit në shenjë revolte kanë gjuajtur tymosës në drejtim të objektit të KEDS-it.
Ndërkaq kjo protestë është organizuar nga një grup aktivistësh nga Kolektivi Feminist dhe Përpjekja kundër paralajmërimeve për rritje të çmimit të energjisë elektrike.
Më poshtë Telegrafi ju sjellë fotografi të protestës të shkrepura nga fotoreporteri, Ridvan Slivova. /Telegrafi/