Një personi në Drenas ia vjedhin mbi 5 mijë euro në veturë, tjetrit në Lipjan i vidhet vetura në oborr të shtëpisë
Policia e Kosovës ka njoftuar se një personi në Drenas i janë vjedhur mbi 5 mijë euro nga vetura, gjersa një tjetri në një fshat të Lipjanit i është vjedhur vetura në oborrin e shtëpisë.
Të dy rastet kanë ndodhur të premten.
Drenas 13.02.2026 – 18:25. Ankuesi mashkull kosovar, ka informuar se persona të pa njohur nga vetura i kanë vjedhur 5300 euro, një telefon mobil, si dhe disa dokumente personale të tij dhe të viktimës femër kosovare. Rasti është duke u hetuar.
Fsh. Smallush, Lipjan 13.02.2026 – 12:00. Viktima mashkull kosovar, ka raportuar se nga persona të panjohur i është vjedhur vetura e tij, me targa vendore, e cila kishte qenë e parkuar në oborrin e shtëpisë së tij. Rasti është duke u hetuar. /Telegrafi/
