Një pasagjer i dehur detyroi aeroplanin të bënte një ulje emergjente - detaje të fluturimit nga Berlini në Alicante
Një pasagjer i dehur shkaktoi shqetësime në një fluturim nga Berlini për në Alicante të Spanjës, duke e detyruar aeropolanin të bënte një ndalesë të paplanifikuar në Aeroportin Karlsruhe/Baden-Baden, tha policia të enjten.
Burri 43-vjeçar u soll në mënyrë agresive pas ngritjes dhe thuhet se ka ngacmuar pasagjerët e tjerë "në një mënyrë të papranueshme", tha policia në një deklaratë.
Ai thuhet gjithashtu se ka vjellë në aeroplan.
Prandaj, piloti vendosi të bënte një ulje të paplanifikuar për ta larguar pasagjerin nga aeroplani.
Burri u mor në paraburgim nga policia që priste në pistë.
Bagazhet më pas duhej të shkarkoheshin për të gjetur çantat e shkaktarit të problemeve, tha një zëdhënës i policisë.
Fluturimi i Ryanair më pas arriti të vazhdonte udhëtimin e tij për në destinacionin e tij origjinal në Spanjë.
Burri përballet me akuza për shkelje të Aktit të Sigurisë së Aviacionit gjatë incidentit, i cili ndodhi të mërkurën.
Nuk dihet nëse ai më pas udhëtoi për në shtëpi apo rezervoi një fluturim të ri për në destinacionin e tij të pushimeve.
Mbeti e paqartë se çfarë shpenzimesh pati linja ajrore si rezultat i devijimit dhe nëse burri është përgjegjës për to. /Telegrafi/