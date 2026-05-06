Një neurolog zbulon hobin që forcon më shumë trurin
Një neurolog ka ndarë një nga “gjërat më të mira për trurin”. Sipas ekspertit, ky aktivitet është një mënyrë shumë e fuqishme për të “forcuar” rrjetet dhe lidhjet në tru.
Shumë njerëz janë të vetëdijshëm për nevojën për ta mbajtur mendjen aktive. Qoftë duke zgjidhur enigma çdo ditë, duke lexuar apo duke mësuar një gjuhë të re, është e dokumentuar mirë që këto aktivitete mund të ndihmojnë në mbrojtjen kundër rënies njohëse dhe demencës.
Ndër këto aktivitete të dobishme është edhe muzika. Jo vetëm dëgjimi i saj, por edhe të mësuarit e një instrumenti, këndimi apo vallëzimi, sipas një eksperti, janë shumë të vlefshme.
Në një video të publikuar në platformën TikTok, një neurolog shpjegoi më shumë. Dr. Baibing Chen, i njohur online si Dr. Bing, tha:
“Neuroshkenca tregon se muzika mund të jetë një nga gjërat më të mira për trurin. Dhe po jua shpjegoj pse. Të gjithë thonë se muzika është e mirë për trurin, por sikur kjo të mjaftonte, çdo person që dëgjon muzikë do të ishte gjeni”.
Ai sqaroi se dëgjimi “aktiv” është më i dobishmi. Dr. Bing vazhdoi:
“Por neuroshkenca tregon se përfitimet më të mëdha për trurin nga muzika nuk vijnë nga dëgjimi pasiv, por nga angazhimi aktiv me të”.
“Kur këndon, luan një instrument ose vallëzon, truri aktivizohet në shumë rrjete njëkohësisht. Dhe ky aktivitet i plotë i trurit forcon lidhjet dhe plasticitetin nervor”.
“Ka prova konkrete që trajnimi muzikor ndryshon strukturën e trurit, dhe muzikantët zakonisht kanë lidhje më të forta midis hemisferës së majtë dhe të djathtë përmes corpus callosum-it, si dhe përpunim më të mirë të tingujve dhe memorie pune”.
Megjithatë, kjo nuk do të thotë se duhet patjetër të luash një instrument. Ai shtoi:
“Edhe nëse nuk je muzikant, mënyra si e përdor muzikën ka rëndësi.
Duhet të lejoni që muzika t’ju sfidojë, si p.sh. të mësoni një instrument të ri, të vallëzoni me ritme të ndërlikuara, apo edhe të këndoni në kor. Të gjitha këto angazhojnë vëmendjen, kujtesën dhe koordinimin tuaj.
Dhe pikërisht kjo ngarkesë njohëse është ajo që forcon rrjetet e trurit. Krahasojeni këtë me dëgjimin pasiv të muzikës në sfond ndërkohë që lëvizni në telefon ose jeni duke drejtuar makinën.
Në këto raste, truri pothuajse nuk ka nevojë të punojë. Pra, muzika është e fuqishme, por përfitimet për trurin vijnë nga pjesëmarrja aktive dhe jo vetëm nga konsumimi i saj.”
Çfarë thotë kërkimi shkencor?
Këshillat e tij mbështeten nga një studim i publikuar në vitin 2023 në revistën NeuroImage: Reports. Ky studim zbuloi se dëgjimi i muzikës ose luajtja e një instrumenti mund të ndihmojë në parandalimin e rënies njohëse në moshë të vjetër.
Në studim morën pjesë 132 pensionistë të shëndetshëm, të moshës 62 deri në 78 vjeç, të cilët më parë nuk kishin ndjekur mësime muzike për më shumë se gjashtë muaj. Ata u përfshinë në trajnime për piano dhe ndërgjegjësim muzikor për gjashtë muaj.
U zbulua se këto aktivitete nxisnin plasticitetin e trurit dhe lidhen me rritjen e volumit të lëndës gri, si dhe me përmirësime në memorien e punës. Autori kryesor i studimit, Dr. Damien Marie, tha:
“Ne donim njerëz truri i të cilëve ende nuk kishte shenja plasticiteti të lidhura me të mësuarin muzikor.
Në fakt, edhe një përvojë e shkurtër mësimi gjatë jetës mund të lërë gjurmë në tru, gjë që do të kishte ndikuar në rezultatet tona”.
Profesoresha Clara James shtoi:
“Pas gjashtë muajsh, gjetëm efekte të përbashkëta për të dyja ndërhyrjet.
Neuroimazheria tregoi një rritje të lëndës gri në katër rajone të trurit të përfshira në funksionimin njohës të nivelit të lartë tek të gjithë pjesëmarrësit, përfshirë zonat e cerebellum-it që lidhen me memorien e punës.
Performanca e tyre u përmirësua me gjashtë për qind dhe ky rezultat lidhej drejtpërdrejt me plasticitetin e cerebellum-it.”