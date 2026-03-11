Një muaj pas bllokimit të Starlink - si ka ndikuar kjo në luftën e Rusisë?
Një muaj pasi kompania amerikane SpaceX ndaloi qasjen e forcave ruse në terminalet e saj satelitore të internetit Starlink, presidenti rus Vladimir Putin pyeti një ushtare ruse mbi gjendjen e komunikimeve ushtarake në vijën e frontit në Ukrainë.
Ajo tha në një takim televiziv se komunikimet “po funksionojnë qartë dhe në mënyrë të organizuar”, por sipas analistëve ushtarakë, ndalimi i qasjes ka shkaktuar më shumë probleme sesa udhëheqja ruse pranon.
Analistët thonë se humbja e qasjes në Starlink ka çuar në çrregullim dhe mungesë koordinimi brenda ushtrisë ruse, duke krijuar një “flluskë informacioni” ku njësitë e këmbësorisë nuk kuptojnë se çfarë ndodh përreth tyre dhe dronët nuk mund të dërgojnë të dhëna në kohë reale.
Kjo ka ndihmuar forcat ukrainase të rifitojnë territor në disa sektorë, në përparimin e tyre më të dukshëm që nga viti 2023, ndërsa avancimet ruse kanë ngadalësuar dukshëm, shkruan timesofmoscow.
Starlink nuk u dha kurrë zyrtarisht Rusisë, por terminalet u siguruan në forcat ruse përmes tregjeve të zeza dhe përdoren gjerësisht për të mbajtur komunikime dhe për të drejtuar dronë në front. Sinjali i qëndrueshëm dhe shpejtësia e lartë e kësaj rrjeti satelitore i bënin ato shumë të vlefshme, duke kompensuar dobësitë e sistemeve të tyre të brendshme të komunikimit.
Në fillim të shkurtit, SpaceX së bashku me operatorët ukrainas të telekomunikacionit krijuan një sistem “liste të bardhë” që përzë terminalet e paautorizuara nga zonat e kontrolluara nga Rusia. Pas zbatimit të këtij sistemi, efektet taktike u dukën shpejt: njësitë ukrainase kryen sulme të lokalizuara kundër pozicioneve ruse dhe shtynë forcat ruse mbrapa në disa zona.
Ekspertët vlerësojnë se ky ndryshim nuk është një pikë kthesë strategjike, por ka ndihmuar Ukrainën të fitojë terren, edhe pse në zona të quajtura “zonë gri”, ku përdoret termi për territore që ende nuk janë konsideruar plotësisht të çliruara.
Nga ana tjetër, zyrtarët rusë përpiqen të minimizojnë ndikimin duke thënë se sistemet e tyre të veta të komunikimit funksionojnë ende dhe se probleme të komunikimit janë të kufizuara. Por ata pranojnë se forcat ruse tani po kthehen te teknologji më të vjetra si interneti i lidhur me tela, Wi‑Fi dhe radio, të cilat janë më të ndjeshme ndaj ndërhyrjeve elektronike dhe më pak efikase.
Analistë ushtarakë parashikojnë se Rusia mund të ketë rreth tre muaj kohë për të zhvilluar një zgjidhje alternative teknike për të zëvendësuar qasjen e humbur, përpara se kjo çështje të ndikojë më thellë në përpjekjet e tyre ushtarake. /Telegrafi/