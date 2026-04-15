Një milion evropianë i kërkojnë BE-së të pezullojë marrëveshjen e asociimit me Izraelin për 'krime në Gaza'
Një peticion civil që bën thirrje për pezullimin e plotë të Marrëveshjes së Asociimit BE-Izrael për krime të dyshuara lufte, ka arritur një milion nënshkrime në të 27 shtetet anëtare.
Sipas rregullave të BE-së, Komisioni Evropian dhe Parlamenti Evropian tani duhet ta vlerësojnë kërkesën, transmeton Telegrafi.
Kjo vjen ndërsa Rripi verior i Gazës vazhdon të goditet nga sulme të rastit izraelit, pavarësisht një armëpushimi me Hamasin që hyri në fuqi tetorin e kaluar.
Sipas tekstit të iniciativës, shteti i Izraelit është përgjegjës për "një nivel të paparë vrasjesh dhe lëndimesh të civilëve, zhvendosje në shkallë të gjerë të popullsisë dhe shkatërrim sistematik të spitaleve dhe objekteve mjekësore në Gaza".
Ai gjithashtu citon "shkeljen e rregullave dhe detyrimeve të shumta nga Izraeli sipas ligjit ndërkombëtar" dhe dështimin e tij "për të parandaluar krimin e gjenocidit siç është urdhëruar nga Gjykata Ndërkombëtare e Drejtësisë" si bazë për pezullimin e marrëveshjes.
ECI u lansua nga Aleanca Evropiane e Majtë (ELA), së bashku me organizatat e shoqërisë civile dhe lëvizjet pro-palestineze. Autoritetet kombëtare tani kanë tre muaj për të verifikuar nënshkrimet, pas së cilës iniciativa mund të paraqitet zyrtarisht.
Komisioni Evropian do të duhet të përshkruajë çdo veprim që synon të ndërmarrë në përgjigje, ose të shpjegojë pse nuk do të veprojë.
Parlamenti Evropian duhet të mbajë një seancë dëgjimore me organizatorët dhe gjithashtu mund të debatojë dhe votojë për një rezolutë.
Megjithatë, iniciativa duket se nuk ka gjasa të fitojë terren.
Marrëveshja e Asociimit BE-Izrael, e cila hyri në fuqi në vitin 2000, mbështet dialogun politik dhe bashkëpunimin ekonomik.
BE-ja është partneri më i madh tregtar i Izraelit, me tregtinë totale të mallrave që arriti në 42.6 miliardë euro në vitin 2024.
Në shtator 2025, ndërsa ofensiva e Izraelit në Gaza vazhdoi, presidentja e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen propozoi një pezullim të pjesshëm të marrëveshjes, duke përmendur një "uri të shkaktuar nga njeriu" dhe "një përpjekje të qartë për të minuar zgjidhjen me dy shtete".
Propozimi ka ngecur që atëherë, me shtetet anëtare thellësisht të ndara. Vende duke përfshirë Gjermaninë, Hungarinë dhe Republikën Çeke e kanë kundërshtuar këtë veprim, duke parandaluar formimin e një shumice të kualifikuar të nevojshme për të miratuar kufizime tregtare.
Diplomatët i thanë Euronews se, në takimet e fundit, disa shtete anëtare kanë përsëritur ngurrimin e tyre për të ecur përpara. /Telegrafi/