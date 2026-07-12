Një maratonë ndryshe, burri vrapon me 125 bluza veshur - thyen rekord
Një person që theu vazhdimisht rekorde botërore Guinness përfundoi një maratonë në më pak se 6 orë, me 125 bluza veshur.
David Rush tha se vendosi të merrte përsipër titullin për më shumë bluza të veshura gjatë një maratone, pasi vendosi versionin e rekordit në gjysmëmaratonë me 137 bluza.
"Në vapën e asaj fitoreje, u ndjeva i pamposhtur. Mendova, nëse mund ta bëj këtë për 20 kilometra, mund ta dyfishoj lehtësisht”, tha Rush.
Ai kaloi muaj të tërë duke u stërvitur për këtë përpjekje duke vrapuar me pesha të rënda dhe shtresa të trasha rrobash.
Rush tha se pati një problem të madh shëndetësor gjatë përpjekjes kur filloi të nxehej shumë dhe i mbaroi akulli.
Ai përfundoi duke u ndalur në një fushë golfi përgjatë rrugës së maratonës.
Burri përfundoi garën me një kohë prej 5 orësh, 54 minutash dhe 50 sekondash.
"Procesi i heqjes së 125 bluzave nga trupi im ishte i vështirë. Lëkura ime ishte e kuqe”, deklaroi ai. /Telegrafi/