Një largim i madh mund të ndodhë nga Barcelona në fund të sezonit
Mbrojtësi qendror uruguaian Ronald Araujo mund të largohet nga Barcelona gjatë afatit kalimtar veror, sipas raportimeve të El Nacional.
Gjigantët katalanas planifikojnë një rinovim të madh të fazës defanzive këtë verë, me 27-vjeçarin uruguaian të identifikuar si kandidat kryesor për shitje.
Megjithëse kontrata e tij afatgjatë shtrihet deri në vitin 2031, Barcelona është e gatshme ta lejojë të largohet për një tarifë prej 30 milionë eurosh.
Disa nga fuqitë kryesore evropiane janë tashmë në alarm të lartë, me Newcastle, PSG, Bayern Munich, Inter Milan dhe Liverpool që raportohet se kanë shfaqur interes për mbrojtësin.
Araujo, aktualisht i vlerësuar në 25 milionë euro, ka regjistruar 26 paraqitje në të gjitha kompeticionet këtë sezon, duke shënuar 3 gola.
Largimi i tij i mundshëm vjen pas një periudhe të trazuar; në dhjetor 2025, mbrojtësi mori një pushim të përkohshëm nga futbolli për “rikuperim shpirtëror” pas një serie paraqitjesh të paqëndrueshme.
Ndërsa Barcelona kërkon të balancojë buxhetin dhe të rifreskojë skuadrën, shitja e reprezentuesit uruguaian duket se është një pjesë kyçe e strategjisë së tyre për sezonin 2026/27./Telegrafi/