Një koleksionist amerikan shet dy Aston Martin Valhalla me kilometrazh identik
Vetëm pak muaj pasi Aston Martin nisi dorëzimet e modelit të ri Valhalla, dy ekzemplarë pothuajse të papërdorur do të dalin në ankand gjatë Monterey Car Week në Shtetet e Bashkuara.
Të dy automjetet i përkasin sipërmarrësit amerikan Milton Verret dhe secili prej tyre ka përshkuar vetëm 196 milje, ose rreth 315 kilometra.
Arsyeja e shitjes nuk është bërë e ditur, por besohet se pronari mund të synojë të përfitojë nga kërkesa e lartë për këtë supermakinë.
Në muajin maj, një Aston Martin Valhalla i shitur në ankand publik arriti çmimin prej 2.2 milionë dollarësh, që është afërsisht 1.9 milionë euro, shumë më tepër se çmimi fillestar i modelit prej rreth 1.47 milionë dollarësh, ose afërsisht 1.26 milionë euro.
Njëra prej makinave është e përfunduar me ngjyrën Ultra Yellow, e kombinuar me çati të zezë dhe elemente të shumta prej fibrash karboni të ekspozuara.
Çmimi fillestar i saj ishte 1.277.200 dollarë (rreth 1.1 milionë euro), ndërsa pajisjet shtesë kapin vlerën mbi 217 mijë dollarë (rreth 186 mijë euro).
Brendësia e kësaj Valhalla është po aq e veçantë, me lëkurë Oxford Tan, qepje të verdha dhe shumë elemente prej fibrash karboni. Në panelin digjital të instrumenteve shihet se makina ka vetëm 196 milje të kaluara.
Modeli i dytë është i lyer me ngjyrën Speedway White dhe kishte një çmim fillestar prej 1.214.822 dollarësh, ose rreth 1.04 milionë euro.
Ai përfshin mbi 151 mijë dollarë (rreth 129 mijë euro) pajisje shtesë dhe gjithashtu ka përshkuar vetëm 315 kilometra.
Aston Martin Valhalla është një nga modelet më ekskluzive të markës britanike.
Falë prodhimit të kufizuar, teknologjisë hibride dhe kërkesës së lartë nga koleksionistët, kjo supermakinë tashmë po shihet jo vetëm si një automjet me performancë të jashtëzakonshme, por edhe si një investim potencial me vlerë të lartë. /Telegrafi/