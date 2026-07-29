Volkswagen ndërtoi një Golf me 1,000 kuaj-fuqi, por nuk përfundoi mirë
Volkswagen ka ndërtuar disa Golf të mrekullueshëm gjatë viteve, duke përfshirë një me një motor W12 që dërgonte fuqinë në rrotat e pasme dhe një tjetër me një V6 me dy turbo dhe pa çati.
Ndërsa shumica e këtyre makinave të çuditshme erdhën gjatë epokës së lavdishme të Ferdinand Piëch, kur gjithçka dukej e mundur dhe buxhetet dukeshin të pakufizuara, ndërtimet e çmendura janë larg të qenit të mbaruara, transmeton Telegrafi.
Përpara se "Golf R më spektakolar deri më sot" të garojë në garën 24-orëshe të Nürburgring vitin e ardhshëm, ka dalë një tjetër makinë garash e jashtëzakonshme.
E ndërtuar nga Volkswagen Motorsport dhe Michael Allers për ngjarje ngjitjeje kodrash, kjo nuk është Golf-i juaj i zakonshëm. Është i bazuar në një GTI, por motori standard me katër cilindra 2.0 litra i ka lënë vendin motorit me pesë cilindra në linjë 2.5 litra të Audi-t.
Ndërsa një RS3 me këtë motor prodhon gati 400 kuaj fuqi, fuqia është më shumë se dyfishuar falë një turbokompresori më të madh që operon me presion më të lartë të rritjes, pjesëve të brendshme të motorit të farkëtuara, një marrje ajri prej karboni dhe një shkarkimi në dalje përpara.
Inxhinierët arritën të nxirrnin diku rreth 986 kuaj fuqi, të kanalizuara në të katër rrotat përmes një kutie shpejtësie sekuenciale Sadev.
I krijuar për të shënuar 75 vjet që kur VW hapi dyqanin në Afrikën e Jugut, i ashtuquajturi Mega Golf është gjithçka përveçse i ligjshëm për rrugë.
Motori me një vend, me fuqi të nivelit të Bugatti Veyron, ka një karroceri shumë më të gjerë prej fibrash karboni me përmirësime të shumta aerodinamike, kryesorja midis të cilave një krah masiv i pasmë.
Detaje të tjera që mund të dallojmë përfshijnë një ventilim të bollshëm të kapakut të motorit, frenat AP Racing dhe një brendësi të thjeshtë me një kafaz të plotë mbrojtës.
Gjatë daljes së tij të parë gjatë fundjavës në Zwartkops Top of the Hill Challenge në Afrikën e Jugut, Mega Golf pati një nisje të fortë, duke u renditur në tre vendet e para gjatë provave dhe kualifikimeve.
Megjithatë, "problemet me makinën e re" e detyruan pilotin të tërhiqej para kohe, duke e lënë pilotin Jonathan Mogotsi të paaftë për të garuar në finale.
Mike Rowe, Drejtor i Motorsportit në Volkswagen, deklaroi: "Për të qenë i sinqertë, ishte jashtëzakonisht zhgënjyese që nuk ishim në gjendje të garonim në finale, pasi kush e di se çfarë kishim ende në mëngë me fëmijën tonë të ri".
Megjithatë, VW Motorsport kishte ende arsye për të festuar, duke siguruar një vend të parë dhe të dytë në klasën A1 me një palë Golf GTI.
Nuk kemi dëgjuar ende për Mega Golf, pasi ekipi është i vendosur të zgjidhë problemet fillestare dhe të kthehet në garën e ngjitjeve kodrinore. /Telegrafi/