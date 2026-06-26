Një grua gjendet pa shenja jete në Lipjan, trupi dërgohet për obduksion
Një grua në rrethana të pa njohura pa pritur është shtrirë në tokë.
Sipas raportit 24 orësh të Policisë thuhet se ngjarja ka ndodhur të enjten rreth orës 09:55, në Lipjan.
Tutje bëhet e ditur se ekipi emergjent ka konstatuar vdekjen e viktimës.
“Lipjan / 25.06.2026 - 09:55. Dëshmitarja femër kosovare ka raportuar se viktima femër kosovare në rrethana të pa njohura pa pritur është shtrirë në tokë. Ekipi emergjent kanë dalur në vendin e ngjarjes, ku është konstatuar vdekja e viktimës. Me vendim të prokurorit trupi pajetë është dërguar në IML për obduksion”, thuhet në raport. /Telegrafi/
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