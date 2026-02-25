Një furrë e bukës përfshihet nga zjarri në Rahovec
Një furrë buke në Rahovec u përfshi nga zjarri mbrëmjen e së mërkurës.
Ngjarja ka ndodhur rreth orës 22:05 në rrugën “Selajdin Mullabazi”.
Lajmin për mediat e ka konfirmuar Sheremet Elezaj, zëdhënës i Policisë rajonale në Gjakovë, i cili tha se njësia e zjarrfikësve ka reaguar menjëherë dhe ka arritur të lokalizojë zjarrin.
“Përveç disa druve që janë djegur brenda objektit, dëme të tjera nuk janë raportuar”, deklaroi Elezaj, duke shtuar se nuk ka persona të lënduar nga incidenti.
Policia dhe zjarrfikësit vazhdojnë të mbajnë vendin e ngjarjes nën kontroll, ndërsa autoritetet po hetojnë shkaqet e zjarrit.
