Një foshnje pesëmuajshe e vdekur është dërguar në Klinikën e Fëmijëve në Shkup
Herët në mëngjes, një foshnjë e vdekur pesëmuajshe u dërgua në një klinikë në Shkup nga babai i tij.
"Më 12.05.2026 në orën 06:05 në SPB Shkup, Klinika e Fëmijëve në Kompleksin e Klinikave "Nëna Terezë" - Shkup raportoi se një foshnjë pesëmuajshe e ndjerë nga zona e Shkupit u soll tek ata. Sipas raportit, babai i foshnjës e gjeti foshnjën e tij të ndjerë (e cila kishte lindur para kohe) rreth orës 05:30 në shtëpinë familjare në zonën e komunës Çuçer-Sandevë dhe menjëherë shkoi në Klinikën e Fëmijëve", njoftojnë nga MPB.
Një mjek ka konfirmuar vdekjen dhe po merren masa për sqarimin e rastit./Telegrafi/