Një "flamur i kuq" që nuk duhet ta injoroni kurrë me partnerin/en tuaj
Ka një sinjal alarmi tek partneri juaj që nuk duhet ta injoroni kurrë, dhe shpesh nuk vihet re sepse nuk duket dramatik në shikim të parë. Është minimi i vazhdueshëm i ndjenjave tuaja.
Kur partneri juaj vazhdimisht i nënvlerëson emocionet tuaja, ju thotë se po e ekzagjeroni, se jeni "shumë të ndjeshme" ose se diçka "nuk ka ndodhur ashtu siç e mbani mend", nuk është thjesht një keqkuptim. Është një model sjelljeje që ngadalë por me siguri gërryen vetëbesimin tuaj dhe aftësinë për t'u besuar mendimeve dhe ndjenjave tuaja.
Në një marrëdhënie të shëndetshme, mosmarrëveshjet ekzistojnë, por ato nuk zgjidhen duke mohuar perceptimin e personit tjetër. Një partner që të do nuk do të të bëjë të dyshosh në shëndetin tënd mendor për të shmangur përgjegjësinë ose për të ruajtur kontrollin.
Problemi lind kur ndiheni të hutuar, fajtorë ose të pasigurt pas çdo bisede, edhe pse e keni filluar bisedën me një arsye të qartë. Me kalimin e kohës, mund të filloni ta vini në dyshim veten më shumë sesa sjelljen e personit përballë jush, gjë që krijon një çekuilibër të rrezikshëm pushteti në marrëdhënie.
Kjo dinamikë shpesh maskohet nga sharmi, humori ose shqetësimi i dukshëm, por pasojat e saj janë të thella. Nëse ndiheni sikur duhet vazhdimisht të provoni se si ndiheni, të shpjegoni pse jeni të lënduar ose të kërkoni falje për reagimet që janë krejtësisht të arsyeshme, kjo nuk është një shenjë e komunikimit të shëndetshëm. Ky është një sinjal se kufijtë tuaj nuk respektohen.
Injorimi i këtij sinjali paralajmërues mund të çojë në lodhje emocionale dhe humbje të identitetit në marrëdhënie. Partneri i duhur do t'ju ndihmojë të ndiheni më të sigurt në vetvete dhe të mos pyesni veten nëse jeni ju problemi.