Një fëmijëri e vështirë i mësoi përqendrimin, ai u bë një gjeni shahu dhe kampion i shumëfishtë
Anatoly Karpov lindi më 23 maj 1951, në Zlatoust, në atë që atëherë ishte Bashkimi Sovjetik (tani Rusia). Ai ishte Kampioni i 12-të Botëror i Shahut dhe një nga figurat kryesore në skenën botërore të shahut gjatë viteve 1970 dhe 1980.
Stili i tij i lojës karakterizohej nga saktësia e jashtëzakonshme, disiplina taktike dhe një kuptim i thellë i nuancave pozicionale, duke i dhënë atij reputacionin si një nga lojtarët më të qëndrueshëm dhe të pamëshirshëm në histori.
Ai mësoi të luante shah në moshën katër vjeçare dhe, në moshën 12 vjeçare, ishte bërë mjeshtri më i ri i shahut në Bashkimin Sovjetik.
Karpov mori përsipër titullin kampion bote në vitin 1975 kur Bobby Fischer refuzoi ta mbronte atë, por Karpov shpejt e vendosi veten si një pasardhës i denjë me rezultatet e tij.
Kjo u pasua nga dy mbrojtje dramatike të titullit kundër Viktor Korchnoi në vitet 1978 dhe 1981, në ndeshje që ishin shumë më tepër sesa thjesht përballje sportive - ato ishin simbole të ndarjes së botës gjatë Luftës së Ftohtë.
Kasparov e rrëzoi nga froni
Një nga detajet më interesante nga rinia e tij është se, për shkak të shëndetit të dobët, ai shpesh izolohej nga bashkëmoshatarët e tij. Ishte gjatë këtyre viteve të vetmisë që ai zhvilloi një aftësi ekstreme për t'u përqendruar dhe për qëndrueshmëri mendore, të cilat më vonë u bënë shenja dalluese e tij në lojërat profesionale që shpesh zgjasnin për disa orë.
Sfida më e madhe e Karpovit erdhi në formën e Garry Kasparov, me të cilin ai zhvilloi një nga seritë më të famshme dhe më të tensionuara të shahut të të gjitha kohërave.
Ai e humbi titullin në vitin 1985 pas një ndeshjeje të lodhshme dhe historike, por pavarësisht humbjes, ai e ruajti statusin e tij si një lojtar i nivelit të lartë dhe vazhdoi të fitonte turne elitarë për vite me radhë. /Telegrafi/