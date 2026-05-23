"Olimpiada e parë e dopingut" fillon nesër, atletët do të përdorin substanca të paligjshme
Las Vegasi do të presë të dielën "Lojërat e Përmirësuara", një garë njëditore ku 50 atletë mund të përdorin substanca të paligjshme dhe doping, nën mbikëqyrjen mjekësore të organizatorëve.
Eventi, i cili do të përfshijë atletikën, notin dhe peshëngritjen, paraqitet nga organizatorët si një alternativë ndaj sistemit ekzistues sportiv. Drejtori ekzekutiv dhe bashkëthemeluesi Max Martin tha se për ta një sukses i madh do të ishte që atletët të ishin "të shëndetshëm, të sigurt, më të paguar dhe më të lumtur se kurrë më parë", dhe mediat e quajtën projektin "një Lojë Olimpike Dopingu".
Megjithatë, kritikët besojnë se është një projekt cinik që përpiqet të përfitojë nga vëmendja e publikut dhe pakënaqësia e disa atletëve me pozicionin e tyre në sportet kryesore. Benjamin Cohen, drejtor i përgjithshëm i Agjencisë Ndërkombëtare të Testimit, hodhi poshtë krahasimet me Lojërat Olimpike.
"Kam dëgjuar disa njerëz ta quajnë 'Lojërat Olimpike të Dopingut', por edhe përdorimi i fjalës 'Lojëra Olimpike' është një ekzagjerim. Në fund të fundit, është një ngjarje njëditore, 2,000 njerëz që hanë kokoshka dhe ka një koncert muzikor. Janë 50 atletë. Nuk është e drejtë ta vendosim këtë në të njëjtin nivel", tha Cohen.
Lojërat e përmirësuara u prezantuan për herë të parë në vitin 2022 si një përpjekje për të sfiduar sistemin antidoping dhe për të nxjerrë në pah faktin se një numër i madh atletësh nuk mund të jetojnë nga rezultatet e tyre. Organizata më vonë e zgjeroi historinë në sferat farmaceutike dhe mjekësore, duke argumentuar se të dhënat nga stërvitja dhe testimi mund të ndihmonin në kërkime më të gjera mbi plakjen, rikuperimin dhe performancën fizike.
Organizatorët më parë tërhiqnin vëmendjen me çmime prej 250,000 dollarësh për fitoret dhe bonuse deri në 1 milion dollarë për thyerjen e rekordeve, megjithëse rezultate të tilla nuk do të njiheshin në librat zyrtarë të federatave botërore.
Ndër pjesëmarrësit më të njohur është sprinteri amerikan Fred Kerley, kampioni botëror në 100 metra nga viti 2022, ndërsa notari grek Kristian Gkolomeev më parë kishte notuar një rekord jozyrtar në 50 metra stil i lirë duke përdorur mjete të paligjshme dhe një kostum të ndaluar.
Mbështetësit e projektit pretendojnë se me mbikëqyrje të rreptë mjekësore, substanca të tilla si nandroloni, EPO dhe hormoni i rritjes mund të përdoren ligjërisht dhe në mënyrë të sigurt, ndërsa kundërshtarët theksojnë se pikërisht substanca të tilla historikisht janë shoqëruar me pasoja të rënda për shëndetin dhe vdekjen e atletëve. Kjo është arsyeja pse rezultati i garës në Las Vegas do të jetë i rëndësishëm jo vetëm për shkak të rezultateve, por edhe për shkak të diskutimit më të gjerë rreth asaj që sporti mund dhe nuk mund të pranojë. /Telegrafi/