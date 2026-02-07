Një ëndërr e çoi drejt fitores, gruaja fiton lotarinë
Një grua nga Karolina e Jugut tha se një ëndërr e shtyu të përdorte numrin e telefonit të nënës së saj për të luajtur në lotari - dhe në fund fitoi 13,000 dollarë.
Gruaja nga Kingstree tha se u zgjua nga një ëndërr për nënën e saj dhe vendosi të përdorte shifrat nga numri i saj i telefonit për të luajtur lojën Pick 4.
Ajo bleu pesë bileta.
Çdo biletë fitonte një çmim prej 2,600 dollarësh - duke i fituar gruas gjithsej 13,000 dollarë.
"Isha shumë e emocionuar, kështu që dola nga puna herët", tha fituesja.
Ajo njoftoi se planifikon t’i përdorë fitimet e saj për të bërë pushime. /Telegrafi/
