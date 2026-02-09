Një burrë nga Teksasi palos 250 aeroplanë letre në një orë
Një burrë nga Teksasi palosi 250 aeroplanë letre në një orë - mesatarisht katër në minutë - dhe dëshmoi se mund të fluturonin për të provuar një rekord botëror Guinness.
Banori i Tylerit, Richard DeFreece, i cili aplikoi për herë të parë në rekordet botërore Guinness dy vjet më parë, tha se mori miratimin për përpjekjen e tij zyrtare në dhjetor 2025 dhe e bëri përpjekjen e tij për rekordin të shtunën.
DeFreece arriti të paloste 250 aeroplanë letre në kohën e caktuar, duke thyer objektivin prej 200 të vendosur nga rekordet botërore Guinness.
Çdo aeroplan u testua nga një zyrtar në fund të përpjekjes për t'u siguruar që të gjithë ishin të aftë të fluturonin, transmeton Telegrafi.
"Ndihem fantastik. Është shumë punë e vështirë dhe praktikë që u desh për ta arritur këtë dhe jam i lumtur që e arrita rekordin", tha DeFreece për Tyler Morning Telegraph.
Ai tha se thyerja e një rekordi botëror është një qëllim i hershëm.
"Gjithmonë kam dashur të thyej një rekord botëror dhe fillova të mendoja, 'Çfarë mund të bëj?' sepse nuk jam më i shpejti dhe as më i forti, kështu që fillova të shikoja rekorde të panjohura. Kontaktova Guinness dhe ata thanë se rekordi ishte 200 për aeroplanë letre dhe unë thashë, 'Në rregull, mendoj se mund ta thyej atë”, tha DeFreece.
Provat nga përpjekja e DeFreece tani duhet të rishikohen nga Guinness World Records për t'u bërë zyrtare. /Telegrafi/
- YouTube www.youtube.com