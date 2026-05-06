Një burrë nga Merilend merr çmimin e tij të dytë prej 50,000 dollarësh në lotari brenda dy javësh
Një burrë nga Merilend bëri një vizitë të përsëritur në selinë e lotarisë shtetërore për të marrë çmimin e tij të dytë prej 50,000 dollarësh brenda dy javësh.
Burri nga Gaithersburgu, i identifikuar vetëm si Carlos, u tha zyrtarëve të lotarisë së Merilendit se e bleu biletën e tij prej 20 dollarësh që i solli 50,000 dollarë në Lakeside Beer Wineon Lost Knife Road në Gaithersburg.
Bileta e çoi atë të vizitonte selinë e lotarisë së Merilendit të hënën për të marrë një çmim prej 50,000 dollarësh, transmeton Telegrafi.
"Më morët këtu dy javë më parë", u tha zyrtarëve Carlos, i cili u shfaq i veshur me bluzën e lotarisë së Merilendit që e mori në vizitën e tij të parë.
Ai e kishte vizituar më parë më 20 prill për të marrë një çmim prej 50,000 dollarësh nga një biletë Lucky 777 prej 20 dollarësh që bleu nga stacioni Shell në Quince Orchard Road në Gaithersburg.
Carlos tha se fitimet e tij nga të dy biletat do të investohen.
"Shpresoj të kthehem përsëri për 2 milionë dollarë", tha ai. /Telegrafi/