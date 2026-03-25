Një bast i vogël, një fitore e madhe: 1.2 milion dollarë nga loja digjitale “Wheel of Fortune”
Një grua nga Karolina e Veriut tha se tradita e saj ditore për të shikuar së bashku me nënën shfaqjen televizive “Wheel of Fortune” ka qenë gjithmonë një moment i veçantë për lidhjen e tyre – por këtë herë ajo traditë solli një rezultat të jashtëzakonshëm.
Ajo fitoi një çmim prej 1.2 milion dollarësh në Lotarinë e Arsimit të Karolinës së Veriut, një surprizë që e bëri rutinën e saj të përditshme edhe më të veçantë.
Gruaja tregoi se loja televizive kishte qenë gjithmonë një pjesë e rëndësishme e ditës së saj, një kohë për relaks dhe për të kaluar momente të gëzueshme me nënën.
Por ky zakon i përditshëm, sipas zyrtarëve të lotarisë, u shndërrua në një fitore të jashtëzakonshme kur ajo vendosi të luante lojën digjitale “Wheel of Fortune”.
Çmimi kryesor që fitoi vlerësohet në 1.2 milion dollarë, duke e bërë këtë një nga fitoret më të mëdha të regjistruara së fundmi në lojën instant.
Ajo luajti me një bast modest prej vetëm 50 centësh, dhe fatmirësisht, zgjedhja e fatit i dha çmimin e madh.
Zyrtarët e lotarisë theksuan se kjo është një arritje e rrallë, duke pasur parasysh probabilitetet e ulëta të fitimit në këtë lojë specifike, dhe se historitë si kjo i kujtojnë të gjithë pjesëmarrësit se një bast i vogël mund të sjellë ndryshime të mëdha. /Telegrafi/