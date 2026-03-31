Një ari mbrëmë është parë në një zonë të banuar në Rostushë
Një ari u pa mbrëmë në një parking në fshatin Rostushë, duke ecur midis automjeteve. Qentë u mërzitën dhe filluan të lehnin ndaj tij, pas së cilës ai u tërhoq.
Një video e postuar në rrjetet sociale nga vendasit tregon një ari të madh. Ende nuk ka të dhëna nëse ka ndonjë të lënduar, por ariu ka të ngjarë të ketë ikur në mal.
Nuk është hera e parë që një ari ka zbritur në një zonë të populluar, zakonisht në kërkim të ushqimit./Telegrafi/
Top Lajme
Jobs
Real Estate