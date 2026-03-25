MPB njofton se dje pasdite në orën 14:50, SPB Shkup ka marrë një njoftim se në një depo pranë një fabrike në zonën e Kisella Vodës, D.D. (40) nga Shkupi, ndërsa ishte në punë, është sëmurë dhe ka ndërruar jetë.

Një mjek i urgjencës ka konfirmuar vdekjen pa shenja të dukshme dhune.

Një ekip inspektimi nga SPB Shkupi kreu inspektimin, dhe me udhëzim të prokurorit publik, trupi i të ndjerit është dorëzuar për autopsi./Telegrafi/

