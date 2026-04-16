Një burrë nga Zelanda e Re, i cili filloi të luante kroket në moshën 79 vjeç, u emërua lojtari më i vjetër në botë nga Libri i Rekordeve Botërore Guinness në moshën 101 vjeç.

Organizata e mbajtjes së rekordeve tha se Neville Sandiford ishte 101 vjeç e 262 ditë kur mori pjesë në një turne kroketi për mbi 80 vjeç në Paraparaumu, Wellington, në gusht 2025.

Pjesëmarrja e tij në këtë ngjarje i dha atij Rekordin Botëror Guinness për lojtarin më të vjetër garues të kroketit (mashkull).

Sandiford, i cili ka tre fëmijë, tetë nipër e mbesa dhe shtatë stërnipër e stërmbesa, tha se filloi të luante kroket në moshën 79 vjeç me nxitjen e gruas së tij, Joan.

"[Ajo] lexoi një reklamë në gazetë se klubi i Wellingtonit po jepte mësime falas", tha ai për Librin e Rekordeve Botërore Guinness.

"Kështu që vazhduam. Sapo mora një çekiç dhe godita një top, e dija që ishte për mua. Loja që luanim ishte kroketi i shoqatës dhe e gjeta veten duke fituar gara klubesh që nga viti i parë", shtoi ai. /Telegrafi/

InteresanteFun