Një 101-vjeçar nga Zelanda e Re shpallet lojtari më i vjetër i kroketit në botë
Një burrë nga Zelanda e Re, i cili filloi të luante kroket në moshën 79 vjeç, u emërua lojtari më i vjetër në botë nga Libri i Rekordeve Botërore Guinness në moshën 101 vjeç.
Organizata e mbajtjes së rekordeve tha se Neville Sandiford ishte 101 vjeç e 262 ditë kur mori pjesë në një turne kroketi për mbi 80 vjeç në Paraparaumu, Wellington, në gusht 2025.
Pjesëmarrja e tij në këtë ngjarje i dha atij Rekordin Botëror Guinness për lojtarin më të vjetër garues të kroketit (mashkull).
Sandiford, i cili ka tre fëmijë, tetë nipër e mbesa dhe shtatë stërnipër e stërmbesa, tha se filloi të luante kroket në moshën 79 vjeç me nxitjen e gruas së tij, Joan.
"[Ajo] lexoi një reklamë në gazetë se klubi i Wellingtonit po jepte mësime falas", tha ai për Librin e Rekordeve Botërore Guinness.
"Kështu që vazhduam. Sapo mora një çekiç dhe godita një top, e dija që ishte për mua. Loja që luanim ishte kroketi i shoqatës dhe e gjeta veten duke fituar gara klubesh që nga viti i parë", shtoi ai. /Telegrafi/