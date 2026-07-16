Nisi nata e pestë radhazi e sulmeve amerikane ndaj Iranit
Komanda Qendrore e Shteteve të Bashkuara (CENTCOM) njoftoi se forcat amerikane kanë nisur natën e pestë radhazi të sulmeve ndaj Iranit, duke konfirmuar zhvillimin përmes një postimi në rrjetet sociale.
Sipas deklaratës së CENTCOM-it, operacionet ushtarake kanë për synim dobësimin e kapaciteteve ushtarake të Iranit, ndërsa nuk janë dhënë detaje të mëtejshme mbi objektivat e goditura apo dëmet e shkaktuara.
Përshkallëzimi i sulmeve vjen në një periudhë tensionesh të larta mes Uashingtonit dhe Teheranit.
Në të kaluarën, sulmet amerikane janë pasuar shpesh nga kundërpërgjigje të Iranit, i cili ka goditur objektiva dhe baza ushtarake amerikane në rajonin e Gjirit Persik.
Zhvillimet e fundit kanë rritur shqetësimet për një përshkallëzim të mëtejshëm të konfliktit dhe për ndikimin që ai mund të ketë në sigurinë rajonale.
Ndryshe, Shtëpia e Bardhë ka njoftuar se po vazhdojnë negociatat e paqes mes dyja vendeve. /Telegrafi/